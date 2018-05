Prawo do żądania dokonania adnotacji i uzupełnienia danych w Kościele – RODO 2018

Kościół Katolicki tak jak wiele innych podmiotów zarówno prywatnych jak i publicznych przetwarza dane osobowe. Z uwagi na to Kościół ma obowiązek dostosować się do przepisów RODO – rozporządzenia wprowadzającego rewolucyjne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Kościół ustosunkował się do RODO wydając w dniu 13 marca 2018 r., Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim.

Dekret potwierdza prawa jakie przysługują osobom, których dane są przetwarzane. Jednym z takich praw jest prawo do żądania dokonania adnotacji i uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 13 Dekretu.

reklama reklama

Adnotacja lub uzupełnienie danych na wniosek

Zgodnie ze wskazanym przepisem osoba, której przetwarzane dane dotyczą ma prawo do żądania (z uwzględnieniem celów przetwarzania) w uzasadnionym zakresie umieszczenia w zbiorze danych adnotacji lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Żądanie dokonania adnotacji lub uzupełnienia danych powinno mieć formę wniosku, który powinien:

zostać sporządzony w formie pisemnej;

zostać przedstawiony administratorowi, osobiście lub za pośrednictwem prawnie ustanowionego pełnomocnika;

zawierać załączniki właściwych dokumentów (w razie potrzeby, także cywilnych).

Adnotacja umieszczana jest na marginesie dokumentu i stanowi jego integralną część. Ponadto treść adnotacji powinna być umieszczona w każdym wyciągu lub kopii aktu.

O dokonaniu adnotacji administrator pisemnie informuje wnioskodawcę.

Odrzucenie wniosku

Wniosek o dokonanie adnotacji lub uzupełnienia danych może zostać odrzucony. W takim wypadku zostaje on odnotowany i przechowywany w aneksie do właściwego zbioru. Administrator musi także powiadomić wnioskodawcę (na piśmie) o odrzuceniu wniosku.

Co może zrobić wnioskodawca, gdy jego wniosek zostanie odrzucony? Wnioskodawca może ponownie złożyć wniosek do ordynariusza miejsca lub wyższego przełożonego instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego.

Opracowano na podstawie:

Art. 13 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim