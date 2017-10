Od 1 stycznia 2018 r. zmiana minimalnej powierzchni mieszkań

Zmiany będą możliwe dzięki nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt nowelizacji znajduje się obecnie na etapie notyfikacji i czeka na podpis Ministra. Planuje się by zmiany weszły w życie już 1 stycznia 2018 r.

Jak jest obecnie?

Na chwilę obecną przepisy dotyczące minimalnej powierzchni mieszkania określają nie minimalną powierzchnię mieszkania, a minimalną szerokość w świetle ścian pomieszczeń. Jak stanowi § 94 wspomnianego rozporządzenia szerokość ta powinna wynosić co najmniej:

w sypialni dla jednej osoby – 2,2 m;

w sypialni dla dwóch osób – 2,7 m;

w kuchni w mieszkaniu jednopokojowym – 1,8 m;

w kuchni w mieszkaniu wielopokojowym – 2,4 m.

Na chwilę obecną istnieje również wymóg by co najmniej jeden pokój w mieszkaniu powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2.

Powierzchnia łazienki z wentylacją grawitacyjną powinna wynosić co najmniej:

8 m 3 – jeżeli zainstalowano w niej urządzenie gazowe, o którym mowa w § 172 ust. 3 pkt 1;

– jeżeli zainstalowano w niej urządzenie gazowe, o którym mowa w § 172 ust. 3 pkt 1; 6,5 m3 - przy doprowadzeniu centralnej ciepłej wody lub zastosowaniu elektrycznego urządzenia do ogrzewania wody bądź urządzenia gazowego, o którym mowa w § 172 ust. 3 pkt 2, a także gdy urządzenie gazowe znajduje się poza tym pomieszczeniem.

Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni 6,5 m2 jednakże nie poniżej 5,5 m3, jeżeli pomieszczenie łazienki jest wyposażone co najmniej w wentylację mechaniczną wywiewną.

Rozporządzenie stawia też specyficzne wymogi dla łazienek. W budynkach wielorodzinnych, w łazienkach powinno być możliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustępowej (jeżeli nie ma ustępu wydzielonego), automatycznej pralki domowej, a także usytuowanie pojemnika na brudną bieliznę. O ile pierwsze z wymienionych elementów stanowią oczywiste wyposażenie każdej łazienki, to w 2017 r. zaliczenie do nich pralki oraz kosza na pranie nie wydaje się zasadne.

Można sobie zadać pytanie, jakie to ma znaczenie? Otóż często bywa tak, że świeżo upieczeni właściciele mieszkania chcąc zrobić więcej przestrzeni w łazience decydują się na zainstalowanie pralki w kuchni i przeniesienie kosza na bieliznę np. do sypialni. Muszą jednak na własną rękę dokonywać odpowiednich przeróbek co jest czasochłonne, niesie ze sobą dodatkowe koszty, a także jest niezgodne z przepisami.