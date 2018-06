Telefon z zagranicy? Oddzwaniaj z głową - UKE ostrzega!

Urząd Komunikacji Elektronicznej otrzymuje sygnały od abonentów i przedsiębiorców o przypadkach prób oszustwa związanych z numerami międzynarodowymi. Oszustwo polega na wykonywaniu krótkich połączeń z numerów międzynarodowych na polskie numery w nadziei, że adresat tych połączeń automatycznie oddzwoni na numer, z którego połączenie zostało wykonane. W ten sposób oszuści wykorzystują naturalną skłonność abonentów do oddzwaniania, a mechanizm działania oszustów opiera się przede wszystkim na nieuwadze użytkowników.

Numery oszustów są podobne do krajowych

Numery zagraniczne wykorzystywane przez oszustów to numery, które do złudzenia mają przypominać krajowe numery stacjonarne. Dla przykładu numery międzynarodowe Republiki Konga, Wybrzeża Kości Słoniowej, Papui Nowej Gwinei, tj. krajów, których międzynarodowe numery kierunkowe (+225), (+243), (+675) pozostawione na wyświetlaczu aparatu użytkownika, jako połączenia nieodebrane, mogą sugerować, że są to połączenia krajowe. Początek międzynarodowego numeru kierunkowego np. Demokratycznej Republiki Konga (+243.....) lub Wybrzeża Kości Słoniowej (+225…) może być mylony przez użytkownika z numerem kierunkowym strefy np. 22 – Warszawa, 24 – Płock.

Odebranie połączenia z numeru zagranicznego w kraju jest bezpłatne. Opłaty zostaną naliczone dopiero wówczas, gdy oddzwonimy, wykonamy połączenie na numer zagraniczny.

Oszuści kierując połączenia na losowo wybrane numery telefonów użytkowników oczekują, że ktoś z nich oddzwoni pod wyświetlony numer. Nieświadomi podstępu użytkownicy często oddzwaniają na ten numer i są obciążani przez operatorów kosztami jak za połączenia międzynarodowe. Zdarza się również, że celowo połączenia te są wydłużane – np. w słuchawce użytkownikowi symulowany jest sygnał rozłączenia i jeżeli użytkownik nie rozłączy połączenia w aparacie (nie naciśnie czerwonej słuchawki) połączenie trwa nadal, co za tym idzie, operator nalicza dalej opłaty za to połączenie.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zwraca uwagę i przestrzega!

Jeżeli nie spodziewasz się telefonu z zagranicy, a wyświetlony na aparacie Twojego telefonu numer jest zadziwiająco długi lub zupełnie nie kojarzysz międzynarodowego numeru kierunkowego kraju pochodzenia tego numeru – zachowaj ostrożność! Oddzwaniaj z głową! Pamiętaj numery międzynarodowe są z reguły dłuższe niż polskie numery. Numery krajowe (komórkowe i stacjonarne) mają 9 cyfr w formacie XXX-XXX-XXX np.: 501-XXX-XXX lub 81Y-YYY-YYY (z prefixem Polski +48 – 11 cyfr), natomiast numery zagraniczne są z reguły dłuższe nawet 14 cyfrowe.

Zwracaj uwagę, na jaki numer oddzwaniasz. Urząd Komunikacji Elektronicznej apeluje o rozwagę i przed nawiązaniem połączenia sprawdzenie czy dany numer nie jest numerem zagranicznym (połączenia międzynarodowe są drożej płatne) lub też czy nie należy do zakresu numeracji wykorzystywanej do świadczenia usług o podwyższonej opłacie (np. 0708-XXX-XXX).

Źródło: Centrum Informacji Konsumenckiej