Jak się odwołać od opłaty dodatkowej ZTM?

Na początku należy zaznaczyć, że w zamyśle ZTM opłatą dodatkową powinny zostać obciążone osoby, które umyślnie podróżuje bez biletu. W przypadku wykazania umyślności takiego działania nałożenie opłaty dodatkowej jest jak najbardziej uzasadnione i taka osoba nie ma szans na skuteczne uchylenie się od opłaty.

Jak jednak wygląda sytuacja osób, które nieumyślnie podróżowały bez biletu miejskimi środkami transportu? Przecież pasażer mógł zwyczajnie zapomnieć zabrać ze sobą swoją kartę miejską albo legitymację uprawniającą go do zniżki. Dla takich osób przewidziano możliwość anulowania wezwania do zapłaty.

reklama reklama

Kto i kiedy może się odwoływać?

Wystawione przez kontrolera biletów wezwanie do zapłaty można zareklamować. Prawo do złożenia reklamacji ma każdy pasażer, który nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty, a także może udowodnić, że w trakcie kontroli był posiadaczem ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego go do przejazdów ulgowych.

Zobacz: Jak sporządzić reklamację

Reklamacje złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wystawienia wezwania do zapłaty. W przypadku ZTM w Warszawie, odwołanie w formie pisemnej można złożyć we wszystkich Punktach Obsługi Pasażerów, przesłać pocztą na adres ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: windykacja@ztm.waw.pl.

Opłatę dodatkową można anulować również poprzez zgłoszenie się do jednego z Punktów Obsługi Pasażera ZTM z ważnym w dniu kontroli biletem okresowym lub dokumentem uprawniającym do przejazdów ulgowych, w ciągu 7 kolejnych dni od dnia kontroli.

Maciej K zapomniał zabrać ze sobą legitymację studencką uprawniającą go do ulgowych przejazdów i kontroler biletów z tego powodu nałożył na niego obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej. Jeżeli Maciej K w ciągu 7 kolejnych dni od dnia kontroli zgłosi się do jednego z Punktów Obsługi Pasażera ZTM i okaże swoją legitymację studencką, obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej zostanie umorzony. Gdyby w ciągu 7 dni Maciej K nie zgłosiły się do punktu ZTM, jedyną szansą na anulowanie opłaty byłoby złożenie reklamacji w ciągu 3 miesięcy od dnia wystawienia wezwania.

Co powinna zawierać reklamacja?

Reklamacja kierowana do ZTM powinna zawierać: