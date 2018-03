Terminy przedawnienia roszczeń 2018

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Ogólny termin przedawnienia roszczeń ma wynosić 6 lat. Trzyletni okres przedawnienia przewidziano dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obecne przepisy przewidują co do zasady termin dziesięcioletni. Wyjątkiem są tu roszczenia o świadczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których przewidziano trzyletni termin przedawnienia.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu przedmiotowej ustawy, "za skróceniem ogólnego terminu przedawnienia roszczeń przemawia przede wszystkim potrzeba zmobilizowania stron stosunków prawnych do szybszego kształtowania stanów faktycznych w sposób zgodny ze stanem prawnym. Istotny argument stanowią tu trudności dowodowe, gdyż po upływie zbyt długiego okresu jest trudno nie tylko wykazać roszczenie, ale przede wszystkim – jego ewentualne wygaśnięcie. Projektowane rozwiązanie będzie mieć zatem charakter dyscyplinujący strony stosunków prawnych. Ponadto nie tylko zobowiązany ma interes w tym, aby stan niepewności co do możliwości dochodzenia przez uprawnionego obowiązku świadczenia był ograniczony adekwatnym terminem. Interes ten mają także osoby trzecie kształtujące swoje stosunki prawne w oparciu o długotrwały stan faktyczny. Skrócenie ogólnego terminu przedawniania będzie zatem służyć także stabilności i pewności stosunków społecznych, co jest podstawowym celem instytucji przedawnienia".

Bieg terminu przedawnienia – istotne zmiany

Projektowane przepisy wprowadzają nowe zasady, dotyczące upływu terminu przedawnienia. W przypadku terminów dwuletnich i dłuższych bieg terminów przedawnienia ma zakończyć się na koniec roku kalendarzowego.

Po wydaniu orzeczenia

Również roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu mają przedawniać się z upływem sześciu lat. Dotyczy to także orzeczeń innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju, orzeczeń sądu polubownego, roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem lub ugodą zatwierdzoną przez sąd.

Jeżeli jednak stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości ma ulegać przedawnieniu trzyletniemu.

Konsument z nowymi uprawnieniami

Przyjmując, iż konsument jest słabszą stroną stosunków prawnych, projektowane przepisy stanowią, iż po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Jedynie w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów obu stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli będą tego wymagały względy słuszności. Są powinien w takich przypadkach wziąć pod uwagę:

długość terminu przedawnienia;

długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;

charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Nowym rozwiązaniem ma być regulacja, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży konsumentowi używanej rzeczy roszczenia z tytułu rękojmi nie przedawnią się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.);

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (w Sejmie)

