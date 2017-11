Jak przez Internet założyć profil zaufany?

Profil zaufany to nic innego jak zbiór informacji o użytkowniku. Dla każdego użytkownika tworzony jest indywidualny i przeznaczony tylko dla niego profil pozwalający na potwierdzenie swojej tożsamości w Internecie oraz podpisanie elektroniczne dokumentu. Dzięki temu nie trzeba drukować, podpisywać i skanować dokumentu albo dosyłać go pocztą.

Możliwość założenia profilu zaufanego ma każdy kto posiada numer PESEL. Profil zaufany można założyć przez Internet albo osobiście w punkcie potwierdzającym. Dzisiaj skupimy się na założeniu profilu zaufanego za pomocą Internetu.

reklama reklama

Istnieją dwie możliwości założenia profilu zaufanego przez Internet: za pomocą internetowego konta bankowego lub za pomocą certyfikatu kwalifikowanego.

Założenie profilu za pomocą konta bankowego

Możliwość założenia profilu zaufanego istnieje ze względu na to, że dane podane w banku zostały uwierzytelnione przy zakładaniu konta. Z tego powodu uważa się je za wystarczająco wiarygodne.

W pierwszej kolejności należy upewnić się czy nasz bank udostępnia możliwość założenia profilu zaufanego. W tym celu należy wejść na stronę banku lub zadzwonić na infolinię.

Zobacz również: Umowy w internecie

Jeżeli nasz bank udostępnia taką możliwość to należy zalogować się na stronę banku, znaleźć formularz o założeniu profilu zaufanego, a następnie go wypełnić. Dane jakie należy podać to m.in. imiona, nazwiska, PESEL, adres e-mail i numer telefonu. Po wypełnieniu formularza należy go wysłać co poskutkuje założeniem profilu zaufanego.

Logowanie do naszego świeżo założonego profilu zaufanego odbywa się poprzez wybranie opcji logowania przez bankowość elektroniczną

Założenie profilu za pomocą certyfikatu kwalifikowanego

Osoby posiadające certyfikat kwalifikowany również mają możliwość założenia przez Internet profilu zaufanego dlatego, że ich dane zostały już wcześniej uwierzytelnione.

Aby założyć profil zaufany w ten sposób należy wejść na stronę profilu zaufanego (kliknij tutaj) i znaleźć opcję zarejestruj się. W dalszej kolejności należy wybrać opcję Chcę logować się certyfikatem kwalifikowanym, która znajduje się bezpośrednio pod opcją zarejestruj się.

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu opcji zarejestruj się, wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego, co też należy uczynić.

W dalszej kolejności pojawi się komunikat z prośbą o wykonanie trzech kroków. Po ich wykonaniu potwierdź wykonanie kroków co poskutkuje założeniem profilu.