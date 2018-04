Waluty wirtualne 2018 - nowe przepisy

Kryptowaluty a ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Z końcem marca 2018 r. Prezydent podpisał nową Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest to jeden z aktów prawnych, w którym ustawodawca dostrzega już nowy twór prawny i ekonomiczny – kryptowaluty i podejmuje się jego regulacji.

Do Ustawy wprowadzona została definicja waluty wirtualnej, pod którą należy rozumieć „cyfrowe odwzorowanie wartości”, które nie jest jednak prawnym środkiem płatniczym, międzynarodową jednostką rozrachunkową, pieniądzem elektronicznym, instrumentem finansowym, wekslem lub czekiem (Art. 2 ust. 2 pkt 26 Ustawy).

reklama reklama

Polecamy: Zakaz handlu w niedziele i święta (PDF)

Zgodnie ze swoim celem, Ustawa identyfikując waluty wirtualne, rozszerza katalog podmiotów obowiązanych do jej stosowania o podmioty prowadzące działalność związaną z wymianą kryptowalut, a także prowadzące w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany (Art. 2 ust. 1 pkt 12 i art. 2 ust. 2 pkt 17 Ustawy). Innymi słowy, giełdy i kantory zajmujące się kryptowalutami zostały zaliczone do grona podmiotów obowiązanych prowadzić działalność z poszanowaniem przepisów przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zostały przyrównane do banków, funduszy inwestycyjnych, tradycyjnych kantorów itp.

W praktyce oznacza to nałożenie na kantory i giełdy kryptowalut obowiązków takich, jak weryfikacja tożsamości klientów, identyfikacja tzw. beneficjentów rzeczywistych, weryfikacja źródła pochodzenia środków, jakimi dysponują użytkownicy itp. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Jak widać, kryptowaluty mają już niewątpliwie swoje trwałe miejsce w obecnej rzeczywistości i ekonomicznej, i prawnej. Regulacja ustawowa z pewnością będzie postępować i kolejne obszary dotyczące wirtualnych walut doczekają się stosownych aktów prawnych.

ksplegal.pl/blog-o-prawie

Polecamy serwis: Prawa konsumenta