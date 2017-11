Czy karp zniknie ze świątecznego stołu?

Karp na polskim stole wigilijnym to wieloletnia tradycja sięgająca połowy XX w. Sposobów na jego przyrządzenie jest wiele, jednak Polaków zawsze łączyła obecność karpia podczas wigilii świąt Bożego Narodzenia. Przez ostatnie lata wśród Polaków zmieniła się tendencja polegająca na własnoręcznym zabijaniu karpi - dzisiaj większość z nas woli zakupić sprawioną rybę. Niemniej jednak wciąż znajdują się zwolennicy własnoręcznego sprawienia karpia. To właśnie do nich kierowane są proponowane zmiany.

Znęcanie się nad rybą

Co się właściwie ma zmienić i w jaki sposób wpłynie to na karpia? Posłowie PiS zaproponowali doprecyzowanie definicji znęcania się nad zwierzętami, w tym nad rybami. Znęcanie się zostało określone dwustopniowo. Ogólnie rzecz ujmując, znęcanie się nad zwierzętami polegać ma na zadawaniu albo świadomym dopuszczaniu do zadawania bólu lub cierpień.

reklama reklama

Drugi stopień zdefiniowania znęcania się to wyliczenie zachowań, które zostaną uznane za znęcanie się nad zwierzętami. Zgodnie z treścią zaproponowanego przepisu znęcanie się nad żywymi rybami polegać ma na ich transporcie lub przetrzymywaniu bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie zapewniającej dobrostan. Pomysłodawcy projektu występują więc przeciwko zjawisku zakupu w sklepie żywej ryby, a następnie jej transporcie np. w reklamówce/pojemniku, w którym nie ma wody w ogóle albo w dostatecznej ilości.

Większe kary

W projekcie zaproponowano także większe kary za znęcanie się nad zwierzętami, w tym we wskazany sposób nad rybami. Na chwilę obecną za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności - posłowie proponują aby zwiększyć wymiar kary pozbawienia wolności do 4 lat.

Zobacz również: Będą surowsze kary za niedopilnowanie psa

Dodatkowo, za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem sprawca będzie mógł podlegać karze nawet do 5 lat pozbawienia wolności przy dolnej granicy kary wynoszącej 3 miesiące pozbawienia wolności.

Projekt a Wigilia?

Można sobie zadać pytanie, co ma projekt do wigilijnego karpia? W jaki sposób projektowane zmiany mogą przełożyć się na to czy karp w Wigilię pojawi się na stole czy też nie? Otóż projektowane zmiany mogą wpłynąć na dostępność karpia na rynku. Chodzi o to, że duże sklepy i supermarkety mogą nie zdecydować się na duże dostawy żywych ryb (zwłaszcza w okresie przedświątecznym), z obawy przed konsekwencjami prawnymi grożącymi w razie stwierdzenia znęcania się nad rybami. Mniej karpia na rynku może sprawić jego stopniowe znikanie z polskich stołów.

Co jeszcze zaproponowano?

Projektowane zmiany nie dotyczą tylko rozszerzenia definicji znęcania się nad zwierzętami i zwiększenia karalności za ten czyn. W projekcie znalazły się także zapisy zakładające m.in.:

wprowadzenie obowiązku oznakowania psów i utworzenia centralnego rejestru;

wprowadzanie zakazu utrzymywania psa na łańcuchu;

zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach;

zakaz chowu i hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer

wprowadzenie definicji psa rasowego i kota rasowego.

W celu bardziej szczegółowego zapoznania się z projektowanymi zmianami, zachęcam do klikania w znajdujący się poniżej odsyłacz do artykułu pt. Zakaz trzymania psa na łańcuchu i wiele innych – projekt rewolucyjnych zmian w ochronie zwierząt cz. I.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw