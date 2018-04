Jak płacić za zagraniczne zakupy przez internet?

Płacimy za zagraniczne e-zakupy

Kupując przez internet od zagranicznego e-sklepu zastanawiamy się, jak dokonywać płatności w sposób szybki, a zarazem bezpieczny. Czy jest to w ogóle możliwe? A co w sytuacji gdy posiadamy konto w złotówkach, a sprzedawca operuje inną walutą? Po jakiej cenie można zwrócić towar?

Chroń dane karty przed dzieckiem!

Do ECK Polska zgłaszają się konsumenci reklamujący zakupy dokonane przez ich dzieci. Płatność odbywa się za pomocą karty kredytowej rodziców, której dane są zachowane w ustawieniach stron internetowych. Co wybierają najmłodsi? Najczęściej ich łupem padają gry PlayStation oraz usługi oferowane przez gry internetowe i aplikacje mobilne (np. dodatkowe życia/funkcje). Zgodnie z Kodeksem Cywilnym dziecko nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, a zatem nie może być stroną umowy. Przedsiębiorcy, z którymi kontaktowało się ECC-Net nie negują przepisów, jednak proszą o dowody potwierdzające, że zakup został dokonany przez osobę nieuprawnioną, ale o te wyjątkowo trudno.

ECK Polska zaleca niezachowywanie danych karty w ustawieniach strony. Udowodnienie zakupu dokonanego przez dziecko jest trudne do wykazania.

Platformy płatności wirtualnych: coraz więcej sklepów internetowych jest podpięta pod jeden z systemów płatności internetowych (np. PayU, Przelewy24, PayPal, eCard). W tym wypadku nie musisz samodzielnie wprowadzać wszystkich niezbędnych danych do przelewu, a sprzedawca zaledwie po paru sekundach otrzymuje informacje o dokonaniu płatności, dzięki czemu od razu może wysłać towar.

Podczas zagranicznych e-zakupów np. na brytyjskim eBayu prawie zawsze mierzymy się z koniecznością zapłaty za produkt w innej walucie niż „złotówka”. Pamiętaj, że bank, w którym posiadasz konto musi dokonać tzw. przewalutowania. Zakup w funtach jest przeliczany na złotówki według tabeli kursów – różnica kursów to twój koszt. Do tego może dojść opłata za przewalutowanie na karcie.

Przewalutowanie a zwrot produktu

Jeżeli chcesz zwrócić zakupiony przez Internet towar w ciągu 14 dni (prawo do zwrotu przysługuje we wszystkich państwach UE), to pamiętaj, że przedsiębiorca przekaże zwrot w walucie wynikającej z zawartej umowy, najczęściej będzie to jego waluta, natomiast bank znów dokona przewalutowania. Ponownie może to zrobić po kursie dla Ciebie mniej korzystnym.

Przewalutowanie a reklamacja produktu

Trudniej ocenić sytuacje, kiedy mamy do czynienia z odstąpieniem od umowy, która jest konsekwencją reklamacji produktu. Czy wówczas konsument ma ponosić koszty niekorzystnego dla niego przewalutowania? Mogłoby się wydawać, że skoro zwrot pieniędzy wynika z winy przedsiębiorcy, konsument nie powinien ponosić z tego tytułu straty. Niestety, e-sklepy nie chcą odpowiadać za fakt, że klient nie ma konta bankowego w walucie wynikającej z umowy. W takich wypadkach razie wątpliwości zalecamy kontakt z Europejskim Centrum Konsumenckim.

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. ECC-Net), służących pomocą konsumentom w całej UE. Europejskie centra konsumenckie bezpłatnie informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na nieuczciwe praktyki zagranicznych biur podróży, linii lotniczych, sklepów internetowych czy komisów samochodowych za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie internetowej www.konsument.gov.pl, drogą telefoniczną (22 55 60 118), e-mailem (info@konsument.gov.pl) lub osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1.

