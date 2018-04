Zakaz handlu w niedzielę w Europie - lista państw, mapa

Gdzie na zakupy w niedziele?

Poza tradycyjnymi formami wypoczynku wielu z nas podczas podróży towarzyszą zakupy. Krótkie weekendowe wyjazdy są idealną okazją, aby odwiedzić zagraniczne sklepy i przede wszystkim przywieźć pamiątkę np. w postaci nowego T-shirtu. Gdzie w UE zrobimy zakupy w niedziele sprawdziło Europejskie Centrum Konsumenckie.

Polecamy: Zakaz handlu w niedziele i święta (PDF)

reklama reklama

ECK Polska przeprowadziło badanie wśród sieci Europejskich Centrów Konsumenckich obejmujących kraje UE, Norwegię i Islandię zadając pytanie: Czy w Twoim kraju istnieje ustawowy zakaz handlu w niedzielę (oprócz świąt państwowych i kościelnych)?

Wyniki:

W żadnym z państw nie obowiązuje całkowity zakaz handlu w niedzielę!

19 państw wskazało, że nie ma ograniczenia handlu w niedzielę (63 %)

W 11 krajach obowiązuje częściowy zakaz handlu (37%)

Brak zakazu:

Belgia: nie ma zakazu handlu w niedziele, istnieje natomiast obowiązek zamknięcia sklepu przez jeden dzień w tygodniu.

Portugalia: nie ma zakazu, gminy mogą jednak regulować godziny otwarcia sklepów i ograniczać je do określonych godzin w określonych dzielnicach. Większość gmin umożliwia jednak otwieranie sklepów w niedziele.

Słowenia: nie ma obowiązku zamykania sklepów, jednak w prawie pracy jest zastrzeżenie, że dany pracownik może pracować maksymalnie dwie niedziele w miesiącu (nie więcej niż 15 niedziel/rok)

Częściowy zakaz:

Tylko w wybrane niedziele/ godziny:

Dania: sklepy mogą być otwarte od 10:00 do 17:00 w pierwszą niedzielę każdego miesiąca i każdą niedzielę grudnia (do 24 grudnia). Dodatkowo sklepy mogą być otwarte przez sześć dodatkowych niedziel w roku od 10:00 do 17:00 (dwie z nich muszą wypadać w terminie od 1 lipca do 1 września).

Francja: rada gminy ustala dwanaście niedziel w roku, w które sklepy mogą być otwarte. Lista musi zostać ustalona do 31 grudnia poprzedniego roku, data może zostać zmieniona na dwa miesiące przed pierwszym otwarciem.

Grecja: sklepy mogą być otwarte: w pierwszą niedzielę zimowych wyprzedaży, pierwszą niedzielę letnich wyprzedaży, pierwszą niedzielę maja, pierwszą niedzielę listopada. Jeżeli w którąś z wymienionych niedziel przypada święto państwowe wówczas sklep może być otwarty w Niedzielę Palmową lub jedną z dwóch niedziel przed świętami Bożego Narodzenia lub w ostatnią niedzielę roku.