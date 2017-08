Akcyza na e-papierosy i wyroby nowatorskie od 2018 r.

Do tej pory e-papierosy i tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe nie były objęte żadną akcyzą. To ma się jednak wkrótce zmienić. Ministerstwo Finansów proponuje aby do katalogu wyrobów objętych akcyzą dodano właśnie liquidy oraz wyroby nowatorskie. W ten sposób jednoznacznie stwierdzono, że e-papierosy to używka, tak samo jak zwykłe papierosy.

Nowelizacja przewiduje zastosowanie ogólnych dotyczących opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych w stosunku do liquidów i wyrobów nowatorskich. Dotyczy to również powstania obowiązku podatkowego, przedmiotu opodatkowania, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu.

Ministerstwo Finansów określa wysokość akcyzy na liquidy na 0,70 zł/1ml, natomiast na nowatorskie wyroby tytoniowe – 141,29 zł/kg i 31,41 % średniej ważonej detalicznej ceny tytoniu do palenia. Szacuje się, że ceny za te produkty mogą wzrosnąć nawet kilkakrotnie.

Przewidywane są także zwolnienia z akcyzy podobne jak w przypadku zwolnień stosowanych dla wyrobów tytoniowych. Będą one stosowane m.in. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego płynu do papierosów elektronicznych przez osobę fizyczną osobiście na jej własny użytek, nie w celach handlowych, a także w przypadku importu płynu do papierosów elektronicznych przywożonego w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat.

Projekt budzi wiele kontrowersji. Ministerstwo podnosi, że takie opodatkowanie wprowadzono już w wielu państwach europejskich, a kilka innych zamierza je wprowadzić. Zmiana ma zwiększyć wpływy do budżetu o prawie 100 mln zł rocznie.

Przedsiębiorcy podnoszą, że akcyza na e-papierosy zepchnie większość tego rynku do szarej strefy. Najczęściej przywoływany jest tutaj przykład Włoch gdzie wprowadzono podobne obciążenie. Około 80 % rynku przeniosło się do szarej strefy, spadła wysokość wpływów z podatku VAT, i wiele osób zatrudnionych w tej branży straciło pracę.

Należy zaznaczyć, że temat akcyzy na e-papierosy jest na razie na etapie projektowania i konsultacji. Oznacza to, że jeszcze nie jest pewne czy w ogóle, i na jakich zasadach proponowana akcyza zostanie wprowadzona. W projekcie ustalono, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. jednak ustawodawca może postanowić inaczej.