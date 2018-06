Jak chronić dane osobowe na urlopie?

Chroń dane na urlopie

Wakacje to dla większości z nas czas odpoczynku, beztroski i zabawy. Warto jednak podczas wymarzonego urlopu pamiętać, że jest to także okres, w którym powinniśmy zwracać szczególną uwagę na ochronę naszych danych osobowych. RODO wprowadziło wiele zmian, które mają zapewnić jeszcze lepszą ochronę prywatności w popularnych zwłaszcza podczas wakacji miejscach – hotelach, restauracjach, wypożyczalniach sprzętu sportowego i rekreacyjnego. Nie należy natomiast tracić czujności zarówno „w realu”, jak i w sieci oraz przestrzegać kilu ważnych zasad.



Podstawy bezpieczeństwa

Niezależnie od tego gdzie jesteśmy, musimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu naszych danych osobowych. Nie tylko numerów PESEL, dowodu czy też imienia i nazwiska, ale także wszystkich innych informacji, które pozwalają na naszą identyfikację.

Skala zbierania danych w ostatnich latach znacząco wzrosła. Każdy z nas ma prawo do prywatności. RODO zapewnia jej lepszą ochronę. Obejmuje ono swoim zastosowaniem wszystkich przedsiębiorców jak i podmioty publiczne, które przetwarzają dane – mówi adw. Łukasz Pociecha, ekspert ds. ochrony danych, ODO 24. Czy zdajemy sobie sprawę z tego jakie informacje przetwarzają choćby same hotele? Warto wiedzieć, że oprócz danych pracowników i partnerów biznesowych są to przede wszystkim informacje o gościach. Co ciekawe, mogą to być również dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe) np. o stanie zdrowia, co dotyczy gości hoteli świadczących usługi spa – dodaje.

Meldując się na recepcji hotelu jesteśmy zobowiązani do podania jedynie takich danych, które są niezbędne do świadczenia i rozliczenia oferowanej usługi. Co więcej nikt – podobnie jak np. w wypożyczalni sprzętu – nie ma praw żądać od nas pozostawiania dokumentu tożsamości.

Z raportu InfoDok przygotowanego przez Związek Banków Polskich wynika, że w I kwartale 2018 roku udaremniono 1 278 prób wyłudzenia kredytów na łączną kwotę 99,1 mln złotych. To najniższy wynik od początku publikacji raportu. Może to wynikać z rosnącej świadomości społeczeństwa odnośnie wartości danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych wynikających z RODO.

Cyfrowe ślady

Informacja zamieszczona w internecie nigdy nie zniknie. Obecność w social media stała się tak naturalna, że często zapominamy się i dzielimy się szczegółami z życia prywatnego z obcymi osobami. Podczas wakacje wiele osób udostępnia zdjęcia, lokalizacje, a nawet szczegółowo relacjonuje przebieg urlopu na profilach w mediach społecznościowych. W ten sposób naraża się na wykorzystanie ich przez osoby postronne w celach przestępczych.