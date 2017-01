Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta

Lekarz może wykonać badanie, przeprowadzić zabieg lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, co do zasady, wyłącznie za zgodą pacjenta. Za wykonanie zabiegu bez uzyskania takiej zgody grozi odpowiedzialność karna – grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2.