Definicja niepożądanego odczynu poszczepiennego i jego rodzaje:

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. nr 254, poz. 1711) za niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) uważa się zaburzenia stanu zdrowia, związane czasowo ze szczepieniem, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki, a w przypadku szczepienia BCG (przeciwko gruźlicy) do 12 miesięcy.

Na podstawie załącznika Nr 1 do w.w. rozporządzenia wyróżnia się:

Ciężki niepożądany odczyn poszczepienny – kwalifikowany jako niepożądany odczyn poszczepienny, który zagraża życiu i może:

wymagać hospitalizacji w celu ratowania zdrowia; prowadzić do trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej; kończyć się śmiercią.

Poważny niepożądany odczyn poszczepienny – kwalifikowany jako niepożądany odczyn poszczepienny, który charakteryzuje się dużym nasileniem objawów w postaci znacznego obrzęku kończyny, silnego jej zaczerwienienia, wysokiej gorączki, ale:

nie wymaga zwykle hospitalizacji w celu ratowania zdrowia; nie prowadzi do trwałego uszczerbku dla zdrowia; nie stanowi zagrożenia dla życia.

Łagodny niepożądany odczyn poszczepienny – kwalifikowany jako niepożądany odczyn poszczepienny, który nie ma szczególnie dużego nasilenia, a charakteryzuje się występowaniem:

miejscowego obrzęku kończyny; silnego miejscowego zaczerwienienia; gorączki.

Postępowanie w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego

W przypadku wystąpienia zaburzenia stanu zdrowia związanego czasowo ze szczepieniem – należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który zobowiązany jest do oceny stanu zdrowia pacjenta. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2016, poz. 1866 z późn. zm.) – lekarz (lub felczer), który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.