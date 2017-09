Czy można zareklamować usługę fryzjerską?

Umowę usługi fryzjerskiej zaliczamy do umów o dzieło, zwanych również umowami rezultatu. Regulacje dotyczące tych umów znajdziemy w art. 627- 646 Kodeksu cywilnego. Fryzjer zobowiązuje się więc do wykonania określonej usługi a klient do zapłaty za nią wynagrodzenia.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: decydujemy się na zabieg farbowania i modelowania włosów. Po wizycie okazuje się, że nasza fryzura nie jest taka jakiej oczekiwaliśmy - użyto innej farby, włosy są łamliwe i wypadają.

Większość z nas godzi się na ten stan rzeczy, a wyrazem dezaprobaty jest jedynie zaprzestanie korzystania z usług nieudolnego fryzjera.

Co moglibyśmy zrobić?

Przede wszystkim mamy możliwość złożenia reklamacji. Wada dzieła (zniszczone włosy, zły wybór farby) upoważniają nas do zażądania poprawy wykonanej usługi. Jeżeli poprawa nie jest możliwa bądź usługodawca w określonym terminie jej nie dokonał mamy prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Wiąże się z tym oczywiście zwrot kosztów na jakie wyceniona była dana usługa. Odstąpienie od umowy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy wada jest istotna – a za taką można uznać np. źle użytą farbę do włosów. Jeżeli jednak wada wynikałaby z naszego subiektywnego odczucia, że fryzura mimo fachowego, zgodnego z umową wykonania nam się nie podoba, nie daje automatycznie możliwości do tego, by odstąpić od umowy. W przypadku gdy wady usługi są niewielkie, możemy zażądać obniżenia ceny proporcjonalnie do wykonanej usługi.

Generalnie w przypadku roszczeń wynikających z umowy o dzieło termin przedawnienia mija z upływem dwóch lat od dokonania dzieła. Pamiętajmy jednak, że w przypadku usługi fryzjerskiej zalecane jest, abyśmy jak najwcześniej zgłosili ewentualne pretensje.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest, abyśmy powołując się na treść art. 471 k.c. zażądali odszkodowania, gdyż nienależyte wykonanie usługi przez fryzjera, może skutkować poniesieniem przez nas określonej szkody majątkowej.

Źle wykonana trwała ondulacja zmusza nas do zakupu środków przeciwdziałających wypadaniu włosów.

Po dokonaniu każdej umowy teoretycznie powinniśmy dostać potwierdzenie wykonania usługi w postaci paragonu. W przypadku usług fryzjerskich często zdarza się jednak, że go nie otrzymujemy. Nie stawia nas to na straconej pozycji. Możliwe jest potwierdzenie wystąpienia wad usługi w postaci zeznań osób, które w tym czasie przebywały na terenie lokalu.