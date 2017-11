Czy można zareklamować towar kupiony na promocji?

Przybyły z USA Black Friday zdobywa w Polsce co raz większą popularność. Czarny Piątek to dzień wielkich wyprzedaży odbywający się cyklicznie co roku w ostatni piątek listopada, następnego dnia po Święcie Dziękczynienia. W tym dniu można zakupić towary w bardzo okazyjnych cenach.

W przypadku wyprzedaży konsumenci często nie wiedzą czy towar zakupiony w czasie promocji, zwłaszcza w Black Friday można zareklamować gdyby okazało się, że ma on jakieś wady. Odpowiedź jest jedna: tak, możesz zareklamować wadliwy towar ponieważ w czasie wyprzedaży przysługują ci te same prawa co zwykle.

Nie można zareklamować towaru w przypadku, gdy został produkt przeceniony z powodu konkretnej wady i klient został wyraźnie poinformowany o tej wadzie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o kilku kwestiach, które pomogą w przypadku reklamacji produktów zakupionych na wyprzedażach:

Masz 2 lata od dnia zakupu na reklamację zakupionej rzeczy - w reklamacji możesz domagać się naprawy produktu, wymiany na wolny od wad, obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy; Jeżeli zakupiłeś produkt przez Internet to tak jak to zwykle ma miejsce, masz 14 dni na odesłanie rzeczy co poskutkuje zwrotem pieniędzy - warto zaznaczyć, że nie musisz podawać przyczyny odstąpienia od umowy; Jeżeli chcesz zwrócić rzecz w sklepie stacjonarnym to powinieneś dogadać się ze sprzedawcą - sprzedawca może zażądać od ciebie np. oryginalnego opakowania albo paragonu. Jeżeli zrobiłeś zakupy w zagranicznym sklepie i chcesz zwrócić towar to przysługują ci takie same prawa jak w przypadku zwrotu w polskim sklepie - nie ma przeszkód by zwrócić towar zakupiony np. na zagranicznej witrynie internetowej.

UOKiK przestrzega także konsumentów by pamiętali także o tym by sprawdzić ,,czy okazja jest naprawdę okazją'' - chodzi tu o to by sprawdzić ile rzecz kosztowała zanim ją przeceniono, oraz by uważać na róże komplety, gratisy bo może się okazać, że przedmioty wchodzące w skład kompletu zakupione osobno mogą okazać się tańsze.

Warto też przypomnieć, ze w sytuacji gdy na metce lub półce znajduje się niższa cena niż ta, którą kasjer żąda przy kasie, masz prawo kupić produkt po niższej cenie.

W razie problemów lub wątpliwości warto zadzwonić pod infolinię konsumencką 801 440 220, napisać maila na adres: porady@dlakonsumentow.pl, skontaktować się z rzecznikiem konsumentów lub Inspekcją Handlową. W przypadku kłopotów ze sklepem z innego kraju UE, pomoc można uzyskać w Europejskim Centrum Konsumenckim.