Zaginiona przesyłka – co robić?

Zdarza się, że przesyłki – te małe i te trochę większe, a zwłaszcza te nadawane za pośrednictwem Poczty Polskiej, giną w drodze do adresata. Co więc można na to poradzić? Czy jest jakiś sposób aby uzyskać zadośćuczynienie? Odpowiedź jest jedna: należy wnieść reklamację do operatora pocztowego, u którego przesyłka została nadana. Ile czasu ma operator na odpowiedź na reklamację i jakie odszkodowanie możesz uzyskać?