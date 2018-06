Wdzięczni Bohaterom - nowy program MON

5 czerwca 2018 roku Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu pod hasłem Wdzięczni Bohaterom. Jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na jego realizację łącznie 3 mln zł.

– Jesteśmy wdzięczni bohaterom, bo to dzięki ich postawie, zaangażowaniu i ich ofiarności dziś możemy cieszyć się wolnością. To oni udowodnili, że można odnieść zwycięstwo mimo tego, że Powstanie Warszawskie zakończyło się porażką. Ale ta porażka została przekuta w zwycięstwo. Oni pokazali, że można być wolnym. – podkreślił szef MON podczas rozmowy w studio TVP 3 Warszawa na temat programu „Wdzięczni Bohaterom”.

Program skierowany do organizacji pozarządowych i młodzieży

- Program jest skierowany do organizacji pozarządowych i młodzieży. Zadaniem tego programu jest po pierwsze upowszechnienie wiedzy na temat Powstania Warszawskiego. Na temat postaw patriotycznych, postaw pełnych poświęcenia tych, którzy 1 sierpnia 1944 roku stanęli do walki. Skierowany jest także do tych, którzy będą w stanie pomoc bohaterom w życiu codziennym np. transporcie czy zakupach. Chcemy, aby młodzież mogła czerpać wiedzę na temat tego, co wydarzyło się w 1944 r., ale żeby też mogła mieć kontakt z ludźmi, których nazywamy bohaterami, którzy są wzorami jeżeli chodzi o postawy – dodał minister Mariusz Błaszczak.

Pamięć jest najważniejsza, ale pomoc też potrzebna - podkreśla minister Mariusz Błaszczak w spocie informującym o programie Wdzięczni Bohaterom.

Cel: propagowanie historii i pomoc kombatantom

Celem konkursu jest upamiętnienie bohaterskich walk Powstania Warszawskiego oraz pomoc żołnierzom II wojny światowej, żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego, w szczególności Powstańcom Warszawskim. Chodzi o zapewnienie transportu na uroczystości, na groby współtowarzyszy broni, a także wsparcie w życiu codziennym np. przejazdy do przychodni, sklepów itp., przekazywanie paczek z artykułami pierwszej potrzeby, pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw związanych z naprawą wyposażenia domowego oraz w domowych pracach gospodarczych.

Program Wdzięczni Bohaterom ma również angażować młodzież, wolontariuszy, harcerzy i uczniów klas mundurowych. Ma zachęcać do budowania więzi między pokoleniami, do pielęgnowania tradycji oręża polskiego i do poznawania osobistych relacji bohaterów. Program ma zapewnić otaczanie opieką miejsc pamięci Powstania Warszawskiego i grobów Powstańców Warszawskich, także ich „zapomnianych mogił”.