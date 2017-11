,,Senior+'' - 2018

W dniu 28 listopada 2017 r. ruszyła kolejna edycja (2018) skierowanego do seniorów programu ,,Senior+''. W najnowszej edycji programu do rozdysponowania jest 80 mln zł - ta kwota zostanie przeznaczona na utworzenie ok. 310 nowych placówek, w tym 60 dziennych domów i 250 klubów seniora. Nabór ofert potrwa do 22 grudnia 2017 r.