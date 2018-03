List żelazny - jak wystąpić o jego wydanie?

Art. 281 k.p.k stanowi, że jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny.

Zobacz również: Zwolnienie z tajemnicy adwokackiej i radcowskiej

Cytowany przepis zawiera dwie przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby oskarżony mógł wystąpić o wydanie listu żelaznego:

reklama reklama

oskarżony (podejrzany) przebywa za granicą; oskarżony złoży oświadczenie, że stawi się do sadu lub prokuratora w oznaczonym terminie.

W przypadku wątpliwości sąd orzekający może przed wydaniem orzeczenia dokonać sprawdzenia okoliczności faktycznych np. ustalić czy oskarżony faktycznie przebywa za granicą.

Wydanie listu żelaznego ma charakter fakultatywny zatem spełnienie powyższych przesłanek nie obliguje sądu do jego wydania. Wydanie listu żelaznego może mieć miejsce zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Brak natomiast podstaw do wydania listu żelaznego w toku postępowania przygotowawczego, po uprawomocnieniu się wyroku skazującego, nawet gdy skazany przebywa za granicą i uchyla się od odbycia kary.

List żelazny wydaje właściwy miejscowo sąd okręgowy.

Treść oświadczenia i obowiązki wnioskującego

W składamy wraz z wnioskiem o wydanie listu żelaznego oświadczeniu oskarżony powinien oświadczyć, że:

będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym – także na wezwanie prokuratora;

nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju;

nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudnić postepowanie.

Jak wynika z powyższego, oskarżony musi poinformować sąd właściwy do wydania listu żelaznego o obranym w Polsce miejscu pobytu i nie może go opuszczać bez zgody sądu.

|podstawa prawna art. 282 § 1 k.p.k.|

Skutki wydania listu żelaznego

Wydanie listu żelaznego gwarantuje oskarżonemu odpowiadanie z wolnej stopy w toku całego postępowania karnego aż do wydania prawomocnego wyroku. List żelazny nie ma zastosowania w postępowaniu kasacyjnym. Wydanie listu żelaznego stanowi ponadto przeszkodę do pozbawienia oskarżonego wolności w toku prowadzonego postępowania karnego w sprawie, w której został wydany. Mowa zarówno o zakazie tymczasowego aresztowania jak i zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu oskarżonego.

List żelazny a ENA

Co do zasady wydanie listu żelaznego nie pozwala na tymczasowe aresztowanie oskarżonego. Zasada ta nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy wobec oskarżonego toczy się inne postępowanie karne. Oznacza to ze skutki wydania listu żelaznego rozciągają się wyłącznie na postępowanie co do którego został on wydany. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w innej sprawie jest wobec oskarżonego w pełni skuteczne.