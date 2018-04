Jak uniknąć kary za błędnie wypełniony PIT?

Błędy w deklaracji podatkowej bez kary? Ważne, by oddać ją o czasie, resztę załatwi korekta

Co roku część zeznań dla fiskusa zawiera błędy. Jednak większość jest przez urzędy skarbowe traktowana pobłażliwie. Korekta PIT-u lub uzupełnienie danych pozwala uniknąć kary. Najwygodniejsze są rozwiązania elektroniczne ograniczające możliwość popełnienia pomyłki. Takie narzędzia oferuje m.in. Ministerstwo Finansów. Podobne programy proponują także firmy prywatne. I zwykle tego rodzaju udogodnienia wystarczają, by prawidłowo wypełnić formularz. Wciąż jednak zdarzają się podatnicy, którzy mniej lub bardziej świadomie się mylą. Jeśli działają z premedytacją, to muszą liczyć się z dotkliwymi karami. Omyłki nie są groźne dla uczciwych podatników. Urzędy skarbowe polują tylko na oszustów.

Wieczne błędy

Wciąż, choć coraz rzadziej, powtarzające się nieprawidłowości dotyczą kilku segmentów. Według Marka Niczyporuka, doradcy podatkowego z Kancelarii MSDS Legal, błędy w składanych deklaracjach podatkowych możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza obejmuje formalne pomyłki, jak np. niewskazanie NIP-u czy niewypełnienie obowiązkowych pól albo niekompletność zeznania. Drugi rodzaj nieścisłości dotyczy m.in. niedołączenia odpowiednich załączników oraz błędów merytorycznych, których skutkiem bywa zaniżenie, a czasem zawyżenie kwoty zobowiązania podatkowego. Dla przykładu, może to być potrącenie zbyt wysokich kosztów uzyskania przychodów czy też skorzystanie z ulgi, do jakiej nie mamy prawa.

– Nieumyślny błąd w wypełnionej deklaracji podatkowej nie skutkuje od razu karą. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ponosi się za świadome zachowania. To znaczy, że sprawca chce je popełnić albo przewiduje tę możliwość i godzi się na nią. Istotne jest również to, że realizuje znamiona czynów zabronionych, określonych w przepisach – komentuje Paweł Jurek, naczelnik Wydziału Prasowego Ministerstwa Finansów.

Katalog pomyłek w deklaracjach podatkowych od lat pozostaje niezmienny. Są w nim m.in. źle wpisane identyfikatory, np. PESEL, a także nieaktualne dane podatnika. Należy też wymienić brak podpisu, stosowanie nieaktualnych formularzy, niewłaściwe zaokrąglenia liczb, przekroczenie limitów ulg i odliczeń. To także nieodliczenie składek ubezpieczenia społecznego czy zdrowotnego lub nieuwzględnienie dochodów podlegających wykazaniu w zeznaniu. Jednak praktycznie wszystkie tego typu błędy są traktowane dość pobłażliwie przez urzędy skarbowe.