Od 2018 r. więcej czasu na reklamacje wadliwego towaru

Już niedługo posłowie podejmą decyzję o losie projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego (k.c.) . Autor projektu - Komisja do Spraw Petycji proponuje aby wprowadzić ponowny bieg terminu do dokonania reklamacji, w przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad, co przyczyni się do wydłużenia czasu na dokonanie reklamacji.