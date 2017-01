Umowa renty została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. Umowa ta może być jedną z form przekazania majątku biorącego rentę. Oznacza to, że jedna strona może przenieść np. własność nieruchomości, ruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na drugą stronę za rentę, na którą się strony umówią.

Umowa renty powinna być stwierdzona pismem. Zgodnie z tą umową jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do wypłaty określonych świadczeń okresowych. Na uwagę zasługuje fakt, że świadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim nie muszą być wypłacane wyłącznie w pieniądzu. Można spełniać to świadczenie także w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. W tym miejscu należy wyjaśnić, czym są rzeczy oznaczone co do gatunku. Rzeczy oznaczone co do gatunku to rzeczy, które odpowiadają tylko pewnym cechom rodzajowym, są one zastępowalne, posiadają cechy właściwe dla większej liczby przedmiotów.

reklama reklama

Czy renta powinna być wypłacana co miesiąc?

Termin płatności renty można zapisać w umowie. Jeżeli tego zapisu nie ma renta pieniężna, zgodnie z art. 904 Kodeksu cywilnego, powinna być wypłacana miesięcznie z góry. Z kolei rentę polegającą na świadczeniach w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku należy uiszczać w terminach wynikających z właściwości świadczenia i celu renty.

Jak sporządzić umowę renty?

Umowa renty jest prostym do sporządzenia dokumentem. Z całą pewnością należy w niej oznaczyć strony umowy, czyli biorącego i dającego rentę poprzez wskazania imion, nazwisk oraz adresów zamieszkania. Podobnie jak w każdej innej umowie należy wskazać datę zawarcia oraz miejsce. Jeżeli renta ma być wypłacana w pieniądzu należy wskazać konkretną kwotę. Można także wskazać termin płatności, ale nie jest to konieczne. W przypadku nie zapisania takiego terminu zastosowanie znajdzie omówiony powyżej art. 904 Kodeksu cywilnego. Z całą pewnością warto wskazać w umowie termin, w jakim renta będzie wypłacana. Tu należy pamiętać, że renta nie musi być wypłacana dożywotnio, w związku z czym może być wypłacana np. przez okres dwóch lat. Ogólnie rzecz biorąc umowa renty może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Można ją także zawrzeć do momentu wystąpienia określonego zdarzenia

Umowa powinna być sporządzona w tylu egzemplarzach, aby każda ze stron otrzymała jeden.

Kiedy umowa renty musi mieć formę aktu notarialnego?

Tak jak zostało wspomniane umowa renty powinna być sporządzona na piśmie. Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach umowa renty musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego i są to następujące przypadki: