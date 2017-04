Renta szkoleniowa w 2017 r.

Ustawodawca nie wprowadził żadnych zmian w zasadach przyznawania renty szkoleniowej w 2017 r. Tak jak do tej pory przysługuje ona osobie, która nie może już pracować w dotychczasowym zawodzie, ale mogłaby skutecznie podjąć zatrudnienie w innej dziedzinie po przekwalifikowaniu zawodowym.

Celowość przekwalifikowania zawodowego orzeka się biorąc pod uwagę m.in. następujące czynniki: rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne zainteresowanego.

Aby otrzymać rentę szkoleniową trzeba ponadto spełniać warunki niezbędne do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy, a więc:

posiadać orzeczenie o niezdolności do pracy,

mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy,

niezdolność do pracy musi powstać w okresie składkowym lub nieskładkowym.

W wyroku z dnia 23 marca 2007 r. (sygn. akt III AUa 83/06) Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że przyznanie renty szkoleniowej jest niejako konsekwencją złożenia wniosku o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z czym niezłożenie odrębnego wniosku o przyznanie prawa do renty szkoleniowej nie wyklucza jej przyznania.

Po przyznaniu renty szkoleniowej organ rentowy kieruje osobę zainteresowaną do powiatowego urzędu pracy na szkolenia przygotowujące do podjęcia nowego zawodu.

Jak długo można pobierać rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa przysługuje przez 6 miesięcy. Okres ten może jednak ulec wydłużeniu o kolejne miesiące – na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego – jednak nie dłużej niż o kolejne 30 miesięcy. O przedłużenie wnioskuje starosta.

Jeżeli przekwalifikowanie do innego zawodu okaże się niemożliwe lub osoba pobierająca rentę nie stara się przekwalifikować np. nie bierze udziału w szkoleniach 6 – miesięczny okres pobierania renty może ulec skróceniu. O wymienionych nieprawidłowościach organ rentowy jest zawiadamiany przez starostę.

Wypłata renty szkoleniowej zostanie wstrzymana jeśli rencista będzie uzyskiwał jakiekolwiek przychody z pracy zarobkowej czy też działalności gospodarczej.

Wysokość renty szkoleniowej

Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru renty, nie mniej jednak niż w wysokości najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, która od 1 marca 2017 r. wynosi 750 zł.

Jeśli natomiast chodzi o osobę ubiegającą się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, wysokość renty wynosić będzie w tym przypadku już 100 % podstawy jej wymiaru.

