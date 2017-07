Renta rodzinna - 2017 r.

Prawo do renty rodzinnej zostało uregulowane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: u.e.r.f.u.s.). Zgodnie z tą ustawą, renta rodzinna przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego w chwili śmierci zmarłego. Osoba zmarła w chwili śmierci musi mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniać warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Oceniając prawo do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje członkowi rodziny także wtedy, gdy ZUS błędnie ustalił zmarłemu prawo do emerytury lub renty (patrz. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r. sygn. akt III UZP 1/17).

reklama reklama

Prawo do renty rodzinnej mają także uprawnieni członkowie rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przyjmujemy przy tym, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Uprawnieni członkowie rodziny

Jak już zostało wspomniane, prawo do renty rodzinnej mają uprawnieni członkowie rodziny. Zaliczamy do nich:

dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Wiek dziecka nie ma znaczenia jeżeli stało się ono całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresach, o których mowa powyżej (np. stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia).

dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej – ich prawo do renty rodzinnej jest uzależnione od spełnienia wymagań wiekowych przewidzianych dla dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych.

Ponadto koniecznym jest aby te dzieci spełniały dodatkowe warunki tj. przyjęcie na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz brak prawa do renty po zmarłych rodzicach a gdy rodzice żyją: