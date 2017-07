Renta rodzinna - 2017 r.

Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Ustawodawca zabezpiecza w ten sposób byt osób najbliższych zmarłego.