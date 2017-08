Ile można dorobić do renty socjalnej?

Renta socjalna jest świadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznawanym pełnoletnim osobom zamieszkałym na terytorium RP, całkowicie niezdolnym do pracy.

Prawo do renty podlega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za taką działalność uważa się uważa się zatrudnienie, służbę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie działalności pozarolniczej.

Na zawieszenie prawa do renty socjalnej wpływać więc będzie przychód uzyskany z tytułu:

pracy na podstawie umowę o pracę;

pracy nakładczej;

wykonywania pracy na podstawie: umowy o dzieło, umowy agencyjnej, umowy – zlecenia, innej umowy, do której stosuje się, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, przepisy o zleceniu;

pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów;

wykonywania pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy;

prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,

wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;

odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50% renty socjalnej) oraz

pobierania stypendium sportowego.

Istotną kwestią jest to, żeby zauważyć, że chodzi tu o przychód a nie o dochód. Przychód to dochody bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu. Dochód natomiast to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Jan K zakupił towar za 200 zł a następnie sprzedał go za 250 zł. Przychód w tym wypadku wynosi 250 zł. Koszt jego uzyskania to 200 zł. Dochód to przychód minus koszt więc 250 zł – 200 zł = 50 zł. Dochód Jana K wynosi więc 50 zł.

Kwota jaką można dorobić

Renciści muszą uważać by przestrzegać wyznaczonego przez ustawodawcę limitu. W przeciwnym wypadku może skutkować to zmniejszeniem renty albo nawet jej zawieszeniem.

Rencista ma prawo osiągnąć przychód w wysokości do 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.