Renta socjalna 2018 r. – ile wyniesie?

Renta socjalna to świadczenie z ZUS przysługujące pełnoletnim osobom całkowicie niezdolnym do pracy. Niezdolność do pracy może mieć charakter trwały lub czasowy – od tego uzależniony jest czas na jaki renta socjalna jest przyznawana (jeżeli ma charakter trwały, to jest przyznawana na stałe, a jeżeli czasowy, to na czas niezdolności do pracy).

Należy jednak zaznaczyć, że renta socjalna przysługuje wyłącznie osobom, których niezdolność do pracy powstała:

przed ukończeniem 18. roku życia;

w trakcie nauki w szkole lub na studiach - przed ukończeniem 25. roku życia;

w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Wysokość renty socjalnej w 2018 r.

Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która od 1 marca 2017 r. wynosi 1000 zł. Oznacza to, że od 1 marca 2017 r. do końca lutego 2018 r. renta socjalna wynosi 840 zł.

W dniu 1 marca 2018 r. nastąpi waloryzacja rent i emerytur, której celem jest podniesienie wysokości świadczeń o 2,7 %. Skoro wzrośnie kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z 1000 zł do 1027 zł to wzrosnąć musi także kwota renty socjalnej, która od 1 marca 2018 r. wyniesie 862,68 zł.

Komu renta socjalna nie przysługuje?

Renta socjalna nie przysługuje osobie:

uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej;

uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej przekraczającej 5 ha przeliczeniowych, a także współwłaścicielowi nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych;

tymczasowo aresztowanej,odbywającej kare pozbawienia wolności (chyba, że odbywa ją w systemie dozoru elektronicznego).

