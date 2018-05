Renta socjalna - wyższa kwota jeszcze w 2018 r.

Sejm podniósł rentę socjalną

W wyniku uchwalenia przez Sejm ustawy podwyższającej rentę socjalną do poziomu najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a więc do 1029,80 zł, wysokość renty socjalnej w stosunku do stanu po podwyżce z marca ub.r. wzrosła o 19%, a poczynając od 2015 roku – o 39,2%.

Bez poprawek i niemal jednogłośnie

Projekt ustawy w sprawie podniesienia renty socjalnej do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przygotowała Rada Ministrów oraz klub poselski Kukiz'15. Projekty były procedowane łącznie.

Ustawa została przyjęta niemal jednogłośnie. Za jej przyjęciem ustawy głosowało 437 posłów. Jeden poseł był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Realizacja postulatu środowisk osób niepełnosprawnych

Jak zauważyła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, ustawa o podniesieniu renty socjalnej realizuje długoletni postulat środowisk osób niepełnosprawnych.

- Dotyczy to w szczególności 280 tys. rencistów socjalnych. Trzeba uczciwie powiedzieć, że to, że dzisiaj głosujemy ten projekt, jest realizacją postulatu środowisk osób niepełnosprawnych. To jest też zwycięstwo protestujących osób. Ale pamiętajmy, że w realizacji jest drugi projekt, który mówi o tym, że proponujemy zupełnie nowe wsparcie w zakresie usług, dostępu do rehabilitacji - mówiła w Sejmie minister Elżbieta Rafalska.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zauważyła, że uchwalenie ustawy oznacza spełnienie ważnej części postulatów zgłaszanych przez środowiska osób niepełnosprawnych. Wyraziła też nadzieję, że protest na sejmowych korytarzach się zakończy.

- Bardzo bym chciała i myślę, że większość z państwa, niezależnie od tego, jaką opcję polityczną realizujecie, chcemy, żeby ten protest, który odbywa się na sejmowych korytarzach zakończył się, że ważna część tych postulatów została zrealizowana. Nie rozwiążemy wszystkim postulatów osób niepełnosprawnych. Gdyby znalezienie rozwiązania było proste, to zapewniam, że procedowalibyśmy dzisiaj inny projekt - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Dla kogo renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.