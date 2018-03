Zarząd sukcesyjny 2018

Powoływanie i uprawnienia zarządcy sukcesyjnego

1 czerwca 2018 r. mają wejść w życie przepisy nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Przedmiotowy projekt jest obecnie przedmiotem prac sejmowych.

Zarząd sukcesyjny to nowe rozwiązanie, mające na celu ułatwienie działań przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy.

Obejmuje on zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.

Zarządcą sukcesyjnym powinna być tylko jedna osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Zarządca sukcesyjny ma działać w imieniu własnym, ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Będzie mógł pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz brać udział w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych w tych sprawach. W postępowaniach w takich sprawach zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, na rzecz właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Zarządca sukcesyjny ma dokonywać czynności zwykłego zarządu w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu zarządca sukcesyjny dokona za zgodą właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, a w braku takiej zgody – za zezwoleniem sądu.

Przedsiębiorca za życia będzie mógł powołać zarządcę sukcesyjnego.

Przewidziano na to dwa sposoby:

- wskazanie określonej osoby do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego;

- zastrzeżenie, iż wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Łączy się z tym konieczność dokonania odpowiedniego wpisu w CEiDG.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca sam nie powołał zarządcy sukcesyjnego, po jego śmierci będzie mógł zrobić to:

małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku albo osoba, która przyjęła zapis windykacyjny, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie, a jeżeli nie ogłoszono testamentu, w którym został uczyniony taki zapis windykacyjny – osoba, która przyjęła spadek.

Co do zasady zarządca sukcesyjny ma sprawować swoją funkcję do czasu działu spadku, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Ułatwienia dla firm

Nowe przepisy mają rozwiązać problem sukcesji firm rodzinnych.

"Podstawowym celem regulacji jest zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, przy uwzględnieniu, że przedsiębiorstwo należy postrzegać jako dobro prawne, mające nie tylko wartość majątkową i gospodarczą, ale także społeczną. Dodatkowym celem regulacji jest wzmocnienie ochrony praw osób trzecich, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim pracowników, kontrahentów, konsumentów i innych podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą" - czytamy w uzasadnieniu do projektu przedmiotowej ustawy.

Podstawa prawna:

Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej - na etapie prac sejmowych

