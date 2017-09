Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt 2017/2018

Trzy lata temu pozarządowa organizacja Czarna Owca przedstawiła raport „Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami” oparty na rocznej obserwacji pracy sądów, prokuratury i policji. Raport zwraca uwagę na pobłażliwość wymiaru sprawiedliwości w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami. W latach 2012-2014 spośród wszystkich zgłoszonych przypadków znęcania się nad zwierzętami, aktem oskarżenia skończyło się zaledwie 19,2% zgłoszeń. W 31,5% przypadków prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, a w 42,6% sąd sprawę umorzył.

Zobacz: Sprawy karne

reklama reklama

Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku

Podstawowy akt w polskim systemie prawa ustanawiający zasady humanitarnej ochrony zwierząt. W Ustawie intencją ustawodawcy wyraźnie stało się określenie zasad ochrony zwierząt oraz uregulowanie postępowania ze zwierzętami wykorzystywanymi przez ludzi w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Nie ograniczono się zaledwie do wskazania czynów zabronionych i określenia sankcji karnych za ich popełnienie. Podstawowa zasada humanitarnej ochrony zwierząt została wyrażona w art. 5 Ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z nią każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, a więc uwzględniającego potrzeby zwierzęcia oraz zapewniającego mu opiekę i ochronę. Konieczność humanitarnego traktowania zwierząt jest następstwem art. 1, którego istota polega na tym, że zwierzę jako byt zdolny do odczuwania cierpienia nie może być traktowany jako rzecz.

Zobacz: Prawo

Potrzeba zmian

Ministerstwo Sprawiedliwości w uzasadnieniu do projektu o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz Kodeksu karnego opiera się na danych statystycznych. Z badań przeprowadzonych przez resort sprawiedliwości wynika, że w latach 2001-2014 nie spadła liczba zabójstw i znęcania się nad zwierzętami. Z drugiej strony rośnie liczba przypadków dokonywania tych czynów ze szczególnym okrucieństwem. Za potrzebą wprowadzenia zmian w przepisach ustawy o ochronie zwierząt przemawiają również względy systemowe. Obecnie obowiązuje kara do 2 lat pozbawienia wolności za zabicie zwierzęcia. Według MS jest ona rażąca i nie znajduje uzasadnienia na tle powiązanych systemowo regulacji prawnokarnych.

Zobacz: Kodeks karny

Nowelizacja

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz Kodeksu karnego dotyczy zaostrzenia kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a jeśli czyny te byłyby dokonywane "ze szczególnym okrucieństwem", górna granica kary zostałaby zwiększona z trzech do pięciu lat. MS wskazało, że podniesienie górnej granicy kary za czyn dokonany ze szczególnym okrucieństwem ujednolica przepisy, gdyż obecnie kara za różne formy kłusownictwa i polowania wynosi do pięciu lat więzienia.