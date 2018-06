Czy kierowca może odpowiadać za szkody wyrządzone przez pasażera?

Ktoś uszkodził Ci auto otwierając drzwi przy wysiadaniu ze swojego samochodu? Jeśli był to kierowca lub właściciel samochodu, to nie powinieneś mieć problemu z uzyskaniem odszkodowania za zniszczenia z jego OC komunikacyjnego. Jeśli był to pasażer, mogą pojawić się problemy. Jednak automatyczna odmowa nie zawsze jest zasadna.