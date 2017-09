Szkoda spowodowana przez obcokrajowca. Kto zapłaci, a kto nie zapłaci za szkodę?

Obcokrajowiec obcokrajowcowi nierówny

Dużo zależy od tego czy kolizję spowoduje obcokrajowiec ze wschodu czy z zachodu. Choć wszystkie pojazdy, w tym zza wschodniej granicy, są ubezpieczone w zakresie odpowiedzialności cywilnej, zupełnie inaczej wygląda procedura dochodzenia roszczeń z takich ubezpieczeń. Sprawstwo obcokrajowca z Zachodniej Europy w kolizji drogowej (i tym samym w szkodzie) nie wiąże się ze zbyt dużymi niedogodnościami. Z większością z nich potrafimy się bowiem porozumieć, a większość zachodnich firm ubezpieczeniowych ma w Polsce swoich przedstawicieli, którzy tutaj na miejscu przeprowadzą całą procedurę odszkodowawczą. Odpada zatem konieczność „boksowania się” z zagranicznym ubezpieczycielem lub dochodzenie roszczeń w zagranicznych sądach, a jeżeli nawet, nie stanowi to bariery nie do przejścia. Inaczej to wygląda, gdy sprawcą szkody jest obcokrajowiec zza wschodniej granicy. Pomimo, że ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w tych krajach również obowiązkowe, dochodzenie odszkodowań od wschodniego zakładu ubezpieczeń lub od wschodniego sprawcy nie jest już takie proste. Zazwyczaj kończy się jedynie ustaleniem danych sprawcy i jego polisy OC, a likwidację szkody dokonuje się z własnego ubezpieczenia Auto-Casco. Dzieje się tak dlatego, że wschodni ubezpieczyciele nie palą się do pokrywania szkód z własnych polis, a szczególnie w przypadku szkód w mieniu obywateli polskich.

POLECAMY: E - wydanie Dziennika Gazety Prawnej

reklama reklama

Szkoda w pojeździe wykorzystywanym do transportu

Wyłączenie z eksploatacji pojazdu prywatnego, choć wiąże się z uciążliwością, nie przysparza tak wiele problemów, co w przypadku szkody w pojeździe wykorzystywanym do zawodowego prowadzenia działalności transportowej. W takim przypadku dochodzi nie tylko do szkody w środku transportu, która podlega naprawieniu, ale również do obniżenia możliwości zarobkowych przewoźnika z powodu wyłączenia pojazdu z eksploatacji. Gdy sprawcą jest Polak lub obywatel innego kraju unijnego (szczególnie zachodniego), ciężar pokrycia szkody w większości przypadków spoczywa na zakładzie ubezpieczeń sprawcy. Dotyczy to również kosztów wynikających z przestoju pojazdu w związku z jego naprawą po szkodzie. Gdy sprawcą jest obywatel zza wschodniej granicy taki mechanizm już nie funkcjonuje i ciężar pokrycia szkody spoczywa zwykle na zakładzie ubezpieczeń, w którym przewoźnik zawarł ubezpieczenie Auto-Casco. Taka konieczność generuje straty finansowe, gdyż ubezpieczenie AC nie pokrywa kosztów związanych z przestojem pojazdu w związku z jego naprawą, która niejednokrotnie trwa nawet kilka tygodni.