Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - 2018 r.

Rada Ministrów zaproponowała wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Jeżeli przepisy rozporządzenia wejdą w życie to w 2018 r. państwo dopłaci do składek 65 %, co stanowi maksymalną kwotę, zgodnie z wytycznymi UE.