Nienależyte wykonanie remontu mieszkania – jakie przysługują nam prawa?

Umowa o wykonanie prac remontowych

Zgodnie z zasadą swobody umów, wyrażoną w art. 3531 kodeksu cywilnego strony mają prawo kształtować stosunek prawny wedle swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się naturze stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zazwyczaj korzystamy z powyższego prawa i umowy dotyczące codziennych aspektów życia zawieramy w formie ustanej. Taka sytuacja ma miejsce również w przypadku ustalania warunków z ekipą remontową w sprawie wykonania prac remontowych w mieszkaniu. Jeśli umowa o wykonanie prac remontowych została ustalona tylko ustnie należy zachować wszelkie kwity, rachunki oraz faktury, które stanowią dowód pokrytych kosztów.

Pisemna jak i ustna umowa o wykonanie prac remontowych najczęściej określa zobowiązanie do wykonania określonych prac wykończeniowych we wskazanym terminie (od do) w zamian za wynagrodzenie (ustalone z góry). Może określać również wysokość zaliczki, która zostanie wypłacona wykonawcy na początku oraz wysokość kary umownej w razie wadliwego lub nieterminowego wykonania prac remontowych.

Choć powyżej opisana umowa w języku potocznym określana jest umową o wykonanie prac remontowych zgodnie z literą prawa stanowi umowę o dzieło (art. 627 i dalsze k.c.). Należy pamiętać, iż każda umowa, która zawiera w treści element przedmiotowo istotny tj. określenie rezultatu, dzieła (np. wykonie prac remontowych w terminie) za określone z góry wynagrodzenie, stanowi umowę o dzieło zgodnie z k.c., niezależnie od faktycznej nazwy zawieranej umowy.

Roszczenie z umowy o dzieło

Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie (np. ekipa remontowa) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła (np. pomalowania ścian), a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa rezultatu. W sytuacji, kiedy usługa jest wykonana w sposób nienależyty, mamy do czynienia z wadami dzieła.

Na podstawie art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. W takiej sytuacji należy wystosować do przyjmującego zamówienie pisemne odstąpienie od umowy podając w nim podstawę prawną i stan faktyczny.

Na podstawie art. 636 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Korzystając z tego roszczenia w pierwszej kolejności należy wystosować do przyjmujące zamówienie pisemne wezwanie do zmiany sposobu wykonania dzieła i wyznaczyć mu termin np. trzydniowy. Jeżeli przyjmujący zamówienie nie ustosunkuje się do terminu należy w dalszej kolejności skierować do niego pisemne odstąpienie od umowy bądź pisemną informację o powierzeniu dalszego wykonania dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

