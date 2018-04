Umowa pożyczki została uregulowana w art. 720 – 724 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku (np. płody rolne, paliwo), a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Forma zawarcia umowy pożyczki nie jest zastrzeżona co oznacza, że można zawrzeć ją w dowolnej formie tj. ustnej, pisemnej a nawet dorozumianej. Art. 720 § 2 wskazuje jednak, ze umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. Obowiązek ten nie ma charakteru bezwzględnego – służy jedynie celom dowodowym.

reklama reklama

Do zachowania formy dokumentowej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Przykład: oświadczenie woli w formie pisemnej, aktu notarialnego, e-mail.

Czym jest wypowiedzenie umowy pożyczki?

Wypowiedzenie umowy to jednostronne oświadczenie woli, z którego wynika że dający pożyczkę chce jej zwrotu. Chodzi tu więc o takie stwierdzenia jak: ,,żądam zwrotu pożyczki’’, albo ,,wypowiadam pożyczkę’’.

Co do formy wypowiedzenia – nie jest zastrzeżona przepisami jednak wypowiedzenie powinno mieć formę dokumentową (pisemną gdy umowę zawarto w formie aktu notarialnego)>

Umowa pożyczki może zostać rozwiązana na kilka sposobów:

w drodze porozumienia stron;

na zasadach określonych w umowie;

na zasadach określonych w Kodeksie.

Rozwiązanie w drodze porozumienia stron

Najprostszy sposób na rozwiązanie umowy pożyczki – strony dogadują się, ze chcą umowę rozwiązać. Dochodzi wówczas do spłaty zadłużenia w terminie i na zasadach uzgodnionych przez strony. Rozwiązanie umowy pożyczki za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie.

Wypowiedzenie na zasadach określonych w umowie

Strony mogą w umowie pożyczki określić sytuacje, w których dozwolone będzie wypowiedzenie umowy pożyczki. Oznacza to, że we wskazanych sytuacjach można wypowiedzieć umowę pożyczki zawartą zarówno na czas określony jak i nieokreślony. Najczęściej będą to przypadki gdy pożyczkodawca nie spłaci określonej liczby rat w terminie lub poda nieprawdziwe dane dot. jego dochodów itd.

W umowie strony mogą również określić formę takiego wypowiedzenia, a także termin, którego upływ – od chwili wypowiedzenia – spowoduje wymagalność zwrotu pożyczki.

W przypadku gdy termin zwrotu pożyczki nie został w umowie określony termin wymagalności zwrotu pożyczki nie może być krótszy niż ten określony w art. 723 k.c., a więc niż 6 tygodni od dnia wypowiedzenia - strony mogą wyznaczyć tylko dłuższy termin.

Wypowiedzenie na zasadach określonych w KC

Wypowiedzenie umowy pożyczki dotyczy umów pożyczki zawartych na czas nieokreślony – tak stanowi art. 723 k.c.: jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Dający pożyczkę musi więc złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy pożyczki.

Termin sześciu tygodni liczy się od dnia doręczenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy pożyczki, w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)