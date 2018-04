Odstąpienie od umowy pożyczki przez konsumenta

Jednym przywilejów bycia konsumentem jest możliwość odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, która została zapewniona w ustawie o kredycie konsumenckim. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W naszym przypadku taką czynnością prawną jest zawarcie umowy pożyczki.

Zgodnie z art. 3 wskazanej ustawy kredytem konsumenckim może być pożyczka w wysokości nie większej niż 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej.

reklama reklama

Możliwość odstąpienia od umowy dotyczy zarówno umów zawartych w placówce pożyczkodawcy, jak i umów zawartych w naszym domu czy przez Internet.

Dlaczego konsument może chcieć odstąpić od umowy pożyczki? Może się zdarzyć tak, że konsument podjął zbyt pochopną decyzję o wzięciu pożyczki bo był naciskany przez pośrednika finansowego lub po prostu znalazł lepszą, tańszą ofertę. Dzięki temu rozwiązaniu konsument ma możliwość dokładnego przemyślenia decyzji o zaciągnięciu pożyczki.

Do kiedy istnieje możliwość odstąpienia od umowy?

Prawo do odstąpienia od pożyczki przysługuje konsumentowi do momentu upływu 14 dnia od dnia zawarcia umowy (nie uwzględnia się dnia zawarcia umowy). Bardzo ważne jest to by dopilnować tego terminu bowiem po jego upływie nie ma już możliwości skorzystania z tego uprawnienia.

Jeżeli w umowie brakuje elementów określonych w art. 30 wskazanej ustawy (np. informacji o skutkach braku płatności) termin 14 dni biegnie od dnia dostarczenia brakujących elementów.

Wskazany wyżej termin to termin minimalny – pożyczkodawca może określić dłuższy termin, w którym możesz odstąpić od umowy.

Jak odstąpić od umowy?

Aby odstąpić od umowy pożyczki konsument winien złożyć odpowiednie oświadczenie, którego wzór kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przy zawarciu umowy wręczyć konsumentowi, na trwałym nośniku. Jeżeli pożyczkodawca nie wywiąże się ze swojego obowiązku to oświadczenie może łatwo sporządzić samo lub skorzystać z poniższego wzoru. Warto zaznaczyć, że w oświadczeniu nie musimy uzasadniać powodu odstąpienia od umowy.

Oświadczenie można złożyć osobiście w placówce pożyczkodawcy ale również można wysłać je pocztą (liczy się data stempla na kopercie, a nie data dostarczenia do adresata).

Koszty odstąpienia od umowy

Skutkiem odstąpienia od umowy, jest obowiązek zwrotu zadłużenia. Czy konsument ponosi jakieś dodatkowe koszty w związku z odstąpieniem od umowy? Art. 54 opisywanej ustawy wyraźnie stanowi, że konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki. Wyjątek stanowią tu jednak odsetki za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty kredytu – konsument musi je spłacić wraz z pożyczoną kwotą. Pożyczkodawca nie może więc żądać żadnych prowizji itd. za odstąpienie od umowy we wskazanym trybie.

Na spłatę pożyczki wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty pożyczkodawca ma 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.)