Istotne elementy umowy zlecenia i umowy o dzieło w 2017 r.

Elementy przedmiotowo istotne - Essentialia negotti są składnikami treści umowy, dzięki którym możemy stwierdzić z jakim typem umowy mamy do czynienie. Określają istotę czynności prawnej jaką jest np. umowa zlecenia. Istotą umowy zlecenia jest zobowiązanie się zleceniobiorcy do starannego wykonywania określonych w umowie obowiązków. W przeciwieństwie do umowy o dzieło, której istotną cechą jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do osiągnięcia określonego rezultatu w postaci dzieła.

Elementy podmiotowo istotne – Accidentalia negotti są składnikami umowy, które nie wpływają na jej istotę. Przykładowo strony mogę podnieść do rangi istotnych dodatkowe kwestie - zastrzeżenie dotyczące kary umownej bądź prawa pierwokupu.

reklama reklama

Zobacz: Umowy

Elementy przedmiotowo istotne umowy o świadczeniu usług i zlecenia

Do elementów przedmiotowo istotnych umowy o świadczeniu usług potocznie zwanej zleceniem oraz umowy zlecenia zaliczamy:

Oznaczenie stron – wskazanie dokładnych danych zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy (imię i nazwisko, nazwa, adres, siedziba, KRS, NIP, PESEL). Oznaczenie przedmiotu zlecenia np. opis obowiązków. Zobowiązanie się zleceniobiorcy do starannego wykonywania określonych w umowie obowiązków. Określenie terminu trwania umowy. Określenie wynagrodzenia. Zobowiązanie się zleceniodawcy do wypłaty określonego wynagrodzenia. Przy czym po przeliczeniu wynagrodzenia uzyskana stawka godzinowa nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej określonej w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wynoszącej obecnie 13 zł brutto.

Z punktu widzenia zleceniodawcy i zleceniobiorcy ważne są również postanowienia dotyczące okresu wypowiedzenia umowy i działalności konkurencyjnej.

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wprowadzające minimalną stawkę godzinową dla osób pracujących w ramach umowy zlecenia (art. 734 k.c.) oraz umowy o świadczeniu usług (art. 750 k.c.). Stawka godzinowa określona przez strony w tych umowach nie może być niższa niż określona przez przepisy prawa. W przeciwnym wypadku jej wysokość będzie podwyższona do wysokości minimalnej.

Zobacz serwis: Usługi

Elementy przedmiotowo istotne umowy o dzieło

Do elementów przedmiotowo istotnych umowy o dzieło zaliczamy: