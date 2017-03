Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 4 września 2013 r., II PK 358/12 „cechą charakterystyczną umowy na okres próbny jest jej usługowy charakter wobec pozostałych umów. Bezpośrednim celem tej umowy nie jest bowiem osiągnięcie gospodarczego celu zatrudnienia w sposób właściwy dla każdej z umów wymienionych w art. 25 § 1 k.p., ale wypróbowanie pracownika przed nawiązaniem właściwego zatrudnienia, tzn. sprawdzenie jego przydatności na zajmowanym stanowisku i zapewnienie niekłopotliwego (automatycznego) rozwiązania umowy w razie niepomyślnego wyniku próby. Dlatego umowa na okres próbny, jeżeli strony decydują się na jej zawarcie, z reguły poprzedza umowę innego rodzaju, którą nawiązuje się w razie pomyślnego wyniku próby.”

Zobacz serwis: Formy zatrudnienia

reklama reklama

Co powinna zawierać umowa o okres próbny?

Zgodnie z art. 29 § 1 kodeksu pracy każda umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

rodzaj pracy,

miejsce wykonywania pracy,

wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy,

wymiar czasu pracy,

termin rozpoczęcia pracy.

Zgodnie z § 2 niniejszego przepisu każdą umowę o pracę zawiera się na piśmie. Natomiast jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Zanim pracodawca dopuści nowego pracownika do pracy musi uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, zaś pracownik musi odbyć szkolenie BHP. Koszt takich badań jak i szkolenia pokrywa zawsze pracodawca.

Redakcja poleca: Kodeks pracy 2017 – Praktyczny komentarz z przykładami

Warunki zatrudnienia na okres próbny

Zgodnie art. 25 § 2 k.p. umowę o pracę na okres próbny może zawrzeć pracodawca z nowym pracownikiem na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Taka umowa jest zwierana tylko i wyłącznie w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości zatrudnienia na konkretnym stanowisku.

Umowa na okres próby co do zasady może być zawarta z tym samym pracownikiem tylko raz. Wyjątki od tej zasady wskazane są w art. 24 § 3 k.p. Zgodnie z tym przepisem ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,

po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy przysługuje minimalne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto (aktualne wynagrodzenie minimalne ustalone na 2017 r.) Pracownik nabywa również prawo do urlopu wypoczynkowego z każdym przepracowanym miesiącem w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego po przepracowanym roku.

Zobacz serwis: Konsument i umowy

Rozwiązanie stosunku pracy zawartego na podstawie umowy na okres próbny może nastąpić za porozumieniem stron oraz za wypowiedzeniem. Zgodnie z art. 34 k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Podstawa prawna: