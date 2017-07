Jak powinna wyglądać umowa kupna – sprzedaży auta

Umowa kupna-sprzedaży powinna być sporządzona, w co najmniej dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Przepisy k.c. nie wymagają formy pisemnej, co oznacza, że może być zawarta również w formie ustnej. Warto jednak zachować formę pisemną, ponieważ bywa to pomocne np. przy przerejestrowaniu samochodu na nowego właściciela.

Umowa nie musi zostać wydrukowana – może zostać sporządzona odręcznie nawet na kawałku papieru. Wymóg jednobrzmiących egzemplarzy nie odnosi się do strony wizualnej umowy, chodzi tu o to by treść zawarta w obu egzemplarzach była taka sama. Każdy z egzemplarzy musi zawierać podpisy obu stron lub ich upoważnionych przedstawicieli.

Elementy umowy

W umowie sprzedawca przenosi własność samochodu na kupującego i zobowiązuje się także do jego wydania. Kupujący zaś zobowiązuje się do odebrania auta i zapłaty uzgodnionej ceny.

Sporządzenie umowy należy zacząć od określenia stron, czyli kupującego i sprzedającego (może być ich kilku). Stroną umowy może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. W umowie należy podać następujące dane:

data sprzedaży auta;

w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL;

w przypadku osoby prawnej – nazwa, adres siedziby, REGON;

przedmiot umowy czyli opis pojazdu – marka, model, rok produkcji, numer VIN (nadwozia), kolor, aktualny przebieg, numer rejestracyjny, pojemność silnika itp.

cenę pojazdu – określona liczbowo i słownie;

określona liczbowo i słownie; podpisy stron.

Wskazując przedmiot umowy warto go opisać jak najdokładniej. W przypadku gdy auto posiada jakiś widoczny defekt, np. wgniecenie w bocznych drzwiach, warto o tym wspomnieć w opisie. Wskazane także jest zaznaczenie co jest sprzedawane wraz z samochodem np. dodatkowy komplet opon, kluczyków czy wyposażenie.

Nie podanie ceny pojazdu w umowie sprawia, że jest ona bezskuteczna. Samo jej podanie jest jednak niewystarczające – należy zaznaczyć także w jaki sposób zostanie dokonana zapłata (np. do rąk sprzedawcy, czy na wskazany rachunek bankowy).

Kluczowym elementem są także podpisy wszystkich stron na obu egzemplarzach umowy. Umowa może być także zawarta za pośrednictwem upoważnionego pełnomocnika – w takim wypadku podpis jest składany przez pełnomocnika.

Zadatek lub zaliczka

W umowie może znaleźć się także zapis o zadatku lub zaliczce, którą kupujący ma wnieść na poczet sprzedawcy. Nie należy mylić ze sobą tych dwóch pojęć ponieważ niosą ze sobą inne skutki prawne.