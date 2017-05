Warunki dozoru elektronicznego

Dzięki dozorowi elektronicznemu skazany ma możliwość uniknięcia przykrych konsekwencji związanych z izolacją w zakładzie, korzystając jednocześnie z szerokiego zakresu swobody. Mianowicie może podjąć lub kontynuować pracę zawodową, naukę w szkolę, utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi itp. Wykonywanie kary w tym systemie wymaga od skazanego dużej odpowiedzialności oraz samodyscypliny.

Warunki udzielenia zgody przez sąd

Z zastosowaniem dozoru elektronicznego łączy się wymóg łącznego spełnienia następujących warunków:

osoba jest skazana na karę pozbawienia wolności na okres nieprzekraczający 1 roku;

skazany posiada stałe miejsce pobytu;

osoby pełnoletnie, wspólnie zamieszkujące miejsce wykonywania przez skazanego kary pozbawienia wolności wyraziły na to zgodę.

Dodatkowo sąd penitencjarny musi uznać, że objęcie skazanego dozorem elektronicznym jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Ważną kwestią jest także miejsce odbywania kary w tym systemie, które musi spełniać wszelkie wymogi techniczno-organizacyjne.

Wniosek o dozór elektroniczny

Do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego upoważniony jest skazany oraz jego obrońca. Powinien on być złożony na piśmie, do sądu penitencjarnego w miejscu zamieszkania skazanego. Istnieje ponadto możliwość jego złożenia w trakcie odbywania kary. W takim wypadku wniosek należy złożyć do sądu w miejscu odbywania kary przez skazanego.

Do wniosku należy załączyć wspomnianą wyżej zgodę osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących miejsce, w którym ma być wykonywana kara. Wyjątkiem jest sytuacja w której skazany mieszka sam.

Jakie obowiązki ma skazany?

Zgodnie z art. 43 kodeksu karnego wykonawczego, udzielenie przez sąd zgody na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nakłada na skazanego liczne obowiązki, takie jak:

stosowanie się do obowiązków nałożonych na niego przez sąd w postanowieniu o udzieleniu zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego;

nieustanne noszenie założonych na siebie urządzeń elektronicznych (nadajnika w postaci bransolety);

dbanie o powierzone środki techniczne służące do kontrolowania wykonywanej kary przez skazanego, oraz udostępnianie ich podmiotowi sprawującemu dozór w celu kontroli, naprawy, wymiany. W w tym celu powinien także udostępniać swoje mieszkanie.

