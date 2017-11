Zmiany w wyborach samorządowych w 2018 r.

Już w listopadzie 2018 r. roku wybierzemy radnych do rad gmin, powiatów, miast i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Mając na uwadze ostatnie wybory samorządowe (2014 r.) i otaczające je kontrowersje, projektodawca proponuje dokonanie w Kodeksie wyborczym istotnych zmian.

Maksymalnie dwie kadencje

Projektodawca przewiduje wprowadzenie ograniczenia w zakresie możliwości ponownego kandydowania na stanowisko wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Jeżeli zmiany wejdą w życie to od wyborów 2018 r. stanowisko wójta, burmistrza, prezydenta miasta będzie można sprawować maksymalne dwukrotnie.

Jeżeli zmiany weszłyby w życie to ograniczenie do dwóch kadencji będzie liczone dopiero od kadencji rozpoczętych od 2018 r. Osoba, która została wybrana dwukrotnie na to stanowisko nie będzie mogła ponownie go sprawować.

Henryk S w 2014 r. został wybrany po raz 3 na stanowisko burmistrza w swoim mieście. Gdyby został wybrany w 2018 r. powtórnie, to stanowisko burmistrza będzie mógł sprawować jeszcze dwukrotnie.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że ograniczenia w liczbie kadencji mają na celu walkę z układami polityczno-biznesowo-towarzyskimi oraz monopolem władzy na szczeblu lokalnym. W uzasadnieniu przytoczono także statystyki, które wskazują, że wśród prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych w 2014 roku, 4 kolejną kadencję sprawuje 44,86 % wszystkich prezydentów miast .

Proporcjonalne wybory w gminach – likwidacja JOW- ów

Kolejną ze zmian jest wprowadzenie systemu proporcjonalnego w wyborach do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu, czyli co za tym idzie – likwidacja JOW-ów w wyborach do rad gmin.

Projektodawca proponuje także by w wyborach do rady gminy i sejmiku województwa w każdym okręgu wyborczym wybierano od 3 do 7 radnych (na dzień dzisiejszy wybiera się od 5 do 15 radnych sejmiku.) Projekt przewiduje także zmniejszenie z 10 do 7 maksymalnej liczby radnych powiatowych wybieranych w jednym okręgu wyborczym. Obecnie obowiązujące przepisy stanowią ,że w jednym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych powiatowych w zależności od liczby mieszkańców danego powiatu.

