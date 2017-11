Będą surowsze kary za niedopilnowanie psa

W dniu 7 listopada 2017 r. w odbyła się konferencja prasowa, na której Zbigniew Ziobro przedstawił projekt nowelizacji kodeksu wykroczeń. Resort sprawiedliwości zapowiedział wyznaczenie 400 zł stałego progu kradzieży, zakończenie jego corocznej waloryzacji, wprowadzenie rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, wydłużenie do 14 dni terminu zapłaty mandatu, a także zaostrzenie kar za niedopilnowanie groźnego psa.

Nawet 5 tys zł grzywny

Minister Sprawiedliwości zapowiada podwyższenie kary za niedopilnowanie groźnego psa. Kwestię odpowiedzialności za niedopilnowanie zwierzęcia reguluje art. 77 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem:

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Obecna regulacja nakłada więc na nieodpowiedzialnego właściciela w nagorszym przypadku, symboliczną karę grzywny w maskymalnej wysokości do 250 zł.

Właściciel psa może też odpowiedzieć za naruszenie art. 166 k.w., który zakazuje puszczania w lesie psa luzem (poza czynnościami związanymi z polowaniem) pod rygorem kary grzywny lub nagany, a także za uszkodzenie przez zwierzę czyjejś rzeczy albo za wywołanie uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli przepisy zapowiadanej nowelizacji Kodeksu wykroczeń wejdą w życie to osoba, która nie zachowa zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlegać będzie karze grzywny nie do 250 zł ale nawet do 5 tys zł.

Jak powiedział sam Minister: ,,Jestem wielkim fanem psów i uwielbiam zwierzęta, a zwłaszcza psy, z którymi się wychowałem od dziecka, natomiast z drugiej strony mam świadomość, że pies może być niebezpieczny, jeżeli niebezpieczny jest właściciel (...)''.

Jak wynika z wypowiedzi Ministra zmiany mają dotknąć głównie nieodpowiedzialnych właścicieli groźnych zwierząt, którzy nie zachowują ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Obecna kara za to wykroczenie ma charakter jedynie symboliczny co sprawia, ze niefrasobliwi właściciele nie boją się wymiaru sprawiedliwości i narażają na niebezpieczeństwo innych. Sankcja musi zostać zwiększona, ponieważ często dochodzi do ataków na ludzi przez zwierzęta pozostawione bez właściwego dozoru.