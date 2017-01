Redukcja punktów karnych w 2017 r.

Na jedno naruszenie przypada od 1 do 10 punktów karnych w zależności jak ciężki i szkodliwy było to incydent. Młody kierowca, czyli osoba, która stosunkowo krótko posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, w okresie roku od otrzymania prawa jazdy nie może „zdobyć” więcej niż 20 punktów karnych. Po upływie roku granica ta jest podwyższona do 24 punktów. Dotychczas po przekroczeniu powyższych limitów, młodemu kierowcy były cofane uprawnienia, zaś kierowca z większym stażem zostawał skierowany na ponowny egzamin praktyczny oraz teoretyczny i badania psychologiczne. Do tej pory osoba, która nie przekroczyła limitu 24 punktów, posiadająca prawo jazdy dłużej niż 1 rok mogła raz na 6 miesięcy wziąć udział w sześciogodzinnym, odpłatnym szkoleniu organizowanym przez lokalny WORD. Dzięki uczestnictwie w nim miała o 6 punktów karnych mniej.

Nowe zasady dotyczące przyznawania i redukcji punktów karnych

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami, a wraz z nimi nowe zasady redukcji punktów karnych. Według art. 98 ust. 3 tej ustawy niezależnie od liczby popełnionych wykroczeń, funkcjonariusz będzie mógł jednorazowo ukarać kierowcę maksymalną liczbą 10 punktów karnych. Z art. 99 powyższej ustawy dowiadujemy się, że po przekroczeniu limitu 24 punktów, kierowca nie straci prawa jazdy, ale starosta skieruje go na odpłatny kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na badania psychologiczne. Na taki kurs i badania trafią również młodzi kierowcy, którzy podczas dwuletniego okresu próbnego popełnią co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Popełnienie w okresie próbnym trzech takich wykroczeń lub jednego przestępstwa drogowego, będzie wiązało się z cofnięciem uprawnień.

Kurs reedukacyjny

Kurs reedukacyjny trwa 28 godzin i kosztuje 500 zł. Organizuje go WORD, zaś decyzję o skierowaniu na niego oraz na badania psychologiczne wydaje starosta. Każdy kto otrzyma taką decyzję jest zobowiązany do przestrzegania terminów z tym związanych określonych w art. 101 ustawy o kierujących pojazdami. Każdy poniżej wskazany termin liczymy od dnia doręczenia decyzji starosty. Kierowca ma miesiąc na odbycie kursu, zaś wciągu 6 tygodni musi przedstawić staroście zaświadczenie o tym i równocześnie okazać dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej. W przypadku badań psychologicznych, skierowany na nie, musi je odbyć wciągu miesiąca i w terminie 3 miesięcy przedłożyć staroście orzeczenie psychologiczne wraz z dowodem uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

