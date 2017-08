Nowe fotoradary na polskich drogach

Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w GITD Marek Konkolewski poinformował dziennikarzy o tym, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Inspektorat zaplanował zakup ponad 600 fotoradarów. Koszt takiej operacji szacuje się na 160 mln zł. Realizacja tego zadania ma nastąpić w ciągu 2 lat.

Niedokładny pomiar

Zmiany dotkną także specyfikacji technicznej fotoradarów należących zarówno do policji jak i Inspekcji Transportu Drogowego. W tym celu Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, w którym wprowadza dokładne i bardziej miarodajne urządzenia pomiarowe.

Zmiany są powodowane skargami kierowców. Narzekają oni często na to, że pomiar dokonywany za pomocą suszarki typu rapid, iskra, jest niedokładny, a także, że nie ma możliwości identyfikacji namierzonego pojazdu. Kierowcy podnoszą także, że urządzenia są też podatne na różnego rodzaju zakłócenia. Teoretycznie kierowca może nie przyjąć mandatu, jednak wiązałoby się to z koniecznością walki przed sądem, czego kierowcy wolą uniknąć – zwłaszcza jeżeli mandat wymierzono gdzieś daleko od domu.

Nie tylko prędkość

Obecnie to jak wyglądają i funkcjonują fotoradary uregulowane jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. Nowelizacja tego rozporządzenia zakłada, że do użytkowania zostaną dopuszczone jedynie przyrządy spełniające wymagania znowelizowanego rozporządzenia.

Głównym założeniem jest to aby możliwe było wskazanie pojazdu, którego prędkość została zmierzona. Fotoradary będą więc nie tylko mierzyć prędkość, ale także rejestrować obraz. Ze zmiany cieszą się szczególnie policjanci, którzy informują, że kierowcy od dawna skutecznie podważają pomiar prędkości.

Należy przy tym zaznaczyć, że stare suszarki (również te nie posiadające urządzeń rejestrujących obraz) w dalszym ciągu będą mogły być wykorzystywane podczas kontroli drogowych. Warunkiem tutaj będzie jednak posiadanie ważnej legalizacji. Jak wynika z ustawy Prawo o miarach, urządzenia pomiaru muszą uzyskać, co jakiś czas, ponowną legalizację. W tym celu są one sprawdzane pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zgodności charakterystyk metrologicznych z wymaganiami oraz obecności wymaganych znaków.

Projektodawcy zakładają, że nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.