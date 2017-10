Straż graniczna będzie mogła zatrzymać dowód rejestracyjny

MSWiA proponuje rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do zatrzymania dowodu rejestracyjnego, o funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 13 listopada 2017 r.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia nowych uprawnień Straży Granicznej w zakresie kontroli pojazdów, przyznanych na skutek nowelizacji Kodeksu drogowego z 15 września 2017 r. Strażnik graniczny będzie mógł zatrzymać dowód rejestracyjny w takich samych przypadkach, w jakich robi to funkcjonariusz policji.

Obecny stan prawny przewiduje, że w przypadku kontroli drogowej i stwierdzenia przez strażnika granicznego wystąpienia przesłanek do odebrania dowodu rejestracyjnego, musi on powiadomić właściwą miejscowo jednostkę Policji o konieczności zatrzymania dowodu. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, brak tego obowiązku przyczyni się do ograniczenia kosztów działań i na szybkość całej procedury. Funkcjonariusze Policji nie będą musieli więc przyjeżdżać na miejsce tylko po to by zatrzymać dowód rejestracyjny.

Ponadto wskazano, że nowe uprawnienia strażników granicznych wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym dzięki zwiększonej liczbie kontroli drogowych przeprowadzanych właśnie m.in. przez strażników granicznych.

Kiedy zatrzymuje się dowód rejestracyjny?

Dowód rejestracyjny jest zatrzymywany w przypadku:

stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd: zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy; zagraża porządkowi ruchu; narusza wymagania ochrony środowiska (np. dziurawy tłumik); stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo; stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność; uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego; stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną; nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie; uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Ważne jest to, że we wszystkich w/w przypadkach podmiot uprawniony do zatrzymania dowodu rejestracyjnego musi go zatrzymać – nie ma tu dowolności.

