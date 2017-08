Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracy jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów, w terminie do 15 czerwca każdego roku przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Propozycja na 2018 r.

W tym roku Rada Ministrów zaproponowała podniesienie minimalnego wynagrodzenia o 80 zł (do 2080 zł) oraz stawki godzinowej do 13,50 zł (z 13 zł). Pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego z kolei proponowali, by płaca minimalna wzrosła o 50 zł (czyli tylko o ustawowy wskaźnik) – nie doszło więc do porozumienia między rządem a Radą Dialogu Społecznego.

W takim wypadku obowiązek ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia spada na Radę Ministrów, która musi do dnia 15 września br. w drodze rozporządzenia ustalić wysokość płacy minimalnej. Tutaj należy jednak zaznaczyć, że Rada Ministrów nie może ustalić płacy minimalnej niższej niż ta, którą zaproponowała w czerwcu Radzie Dialogu Społecznego. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie w 2018 r. na pewno wzrośnie o 80 zł i do 13,50 zł za godzinę pracy. Może też być tak, że ta kwota ulegnie zwiększeniu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało aby minimalne wynagrodzenie wyniosło w 2018 r. 2100 zł i 13,70 zł za godzinę pracy. Kwestia ta jest jednak w dalszym ciągu rozpatrywana przez inne resorty a ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów.

Kogo dotyczy minimalne wynagrodzenie?

Płaca minimalna to minimalna kwota wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Ma ona zastosowanie do każdego pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Minimalna stawka godzinowa natomiast obowiązuje w stosunku do osób pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych (umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych). Gwarancję otrzymania stawki minimalnej mają osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą działalność jednoosobowo i osobiście wykonują zadania wynikające z umowy.

Należy jednak zaznaczyć, że prawo przewiduje wyjątki od obowiązku zapewnienia pracownikowi minimalnej stawki godzinowej. Ten obowiązek nie funkcjonuje w przypadku umowy o dzieło nie objętej liczbą godzin a także umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 847)