Zarobki po studiach - dane trzeciej edycji pomiaru systemu ELA

O tym, z jakiego powodu w Zielonej Górze jest się zamożniejszym niż w Warszawie i czy absolwent filozofii może zarabiać 15 tys. miesięcznie – te i inne informacje zna ELA, czyli system Ekonomicznych Losów Absolwentów stworzony przez polskich badaczy. Przez ostatnie lata ELA poddała analizie sytuację ponad 1,1 mln absolwentów polskich uczelni. Resort nauki przedstawił wyniki trzeciej edycji pomiaru, które dostępne są w serwisie ELA.NAUKA.GOV.PL.

Raporty o każdym kierunku studiów wszystkich uczelni w kraju

ELA jest jedynym na świecie systemem, który generuje automatyczne raporty-przewodniki po każdym kierunku studiów wszystkich uczelni w kraju. Gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów polskich szkół wyższych, żeby ustalić – ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy i ilu wśród nich jest bezrobotnych.

System prezentuje twarde dane, ale w sposób przystępny i rzeczowy – w formie czytelnych infografik. Pokazuje nie tylko wysokość pensji, która co miesiąc wpływa na konto młodego pracownika, ale odnosi też jego zarobki do sytuacji na rynku pracy tam, gdzie mieszka. Dzięki temu można faktycznie stwierdzić, jak mu się wiedzie i jaki poziom życia osiągnął. Maturzyście wiedza ta ułatwia podjęcie najlepszego wyboru uczelni i kierunku studiów, a studentowi podpowie, na jakie studia II stopnia złożyć dokumenty i czego spodziewać się na rynku pracy po ukończeniu studiów.

Chcesz więcej zarabiać? Jest na to sposób

Jaki jest prosty przepis na wyższą pensję tuż po studiach? Ukończenie studiów stacjonarnych przy jednoczesnej aktywności zawodowej podczas nauki. Osoby niepracujące przed uzyskaniem tytułu magistra zarabiają ok. 30 proc. mniej niż ich pracujący koledzy z roku. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w kolejnych latach różnice te powinny się niwelować.

To naukowe potwierdzenie powszechnych intuicji. Ale czy ELA burzy jakieś mity? Zobaczmy!

Czy warszawski absolwent jest zamożniejszy od zielonogórskiego?

I tak, i nie – okazuje się bowiem, że liczby to nie wszystko. Absolwent informatyki po Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) zarabia średnio 4630 zł, a jego kolega z Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ) po tym samym kierunku – 3902 zł, czyli ok. 700 zł mniej. Czy ta różnica w pensji oznacza jednak, że mieszkaniec Zielonej Góry radzi sobie gorzej niż mieszkaniec stolicy? Absolutnie nie! Pokazuje to wyraźnie tzw. względny wskaźnik zarobków, który przedstawia pensje pracowników na tle ich sąsiadów, mieszkańców tego samego powiatu. Absolwent UZ zarabia lepiej niż inni zielonogórzanie (względny wskaźnik zarobków: 1,06), natomiast jego kolega po fachu z SGGW, mimo że zarabia więcej w „gołych” złotówkach, to zarabia mniej niż mieszkańcy Warszawy (względny wskaźnik zarobków: 0,99). Można więc powiedzieć, że jego sytuacja na tle lokalnego rynku pracy jest gorsza.