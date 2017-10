e-Składka - od 1 stycznia 2018 r. opłacisz składki jednym przelewem

Z pomocą e-Składki opłacisz jednym przelewem ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, a także Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Obecnie płatnik składek jest zmuszony do dokonywania kilku wpłat na różne rachunki przy wykorzystaniu różnych dokumentów płatniczych, co jest dość czasochłonne i generuje koszty bankowe.

Obecna procedura opłacania składek wymaga podania do ZUS wielu danych, które są pomocne przy zaksięgowaniu i rozliczeniu wpłaty. Płatnik podaje dane takie jak:

dane identyfikacyjne - NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię i nazwisko, numer dowodu osobistego/paszportu;

numer konta bankowego wskazujący na fundusz lub ubezpieczenie, który jest opłacany;

okres rozliczeniowy;

numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego.

W styczniu liczba wymaganych informacji ulegnie zmniejszeniu ze względu na to, że składka będzie opłacana zwykłym przelewem bankowym. W tytule przelewu musisz wpisać jedynie kwotę składki, nadawcę i odbiorca płatności oraz twój indywidualny numer rachunku składkowego. Takie rozwiązanie ma przyspieszyć procedurę i zlikwidować niezidentyfikowane wpłaty, co do których ZUS musiał przeprowadzać postępowanie wyjaśniające. Wpłata będzie od razu zaksięgowana i rozliczona na koncie płatnika.

Wpłata ma być proporcjonalnie dzielona na wszystkie ubezpieczenia fundusze, na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej i będzie rozliczana na najstarsze zadłużenie, co oznacza mniej odsetek. Jeżeli płatnik jest zwolniony z przekazywania deklaracji rozliczeniowej, ZUS ją utworzy.

Indywidualny numer rachunku

Informacja o numerze rachunku składkowego zostanie wysłana do płatnika listem poleconym, do końca 2017 r. ZUS zaczął wysyłać listy 1 października br.

Upewnij się, że dane adresowe podane w ZUS są aktualne bo inaczej nie otrzymasz numeru. ZUS wyśle numer składkowy na adres firmy lub adres do korespondencji.

W przypadku zgubienia/zniszczenia listu lub gdy płatnik nie otrzyma numeru do końca roku, należy udać się do najbliższej placówki ZUS lub skontaktować z Centrum Obsługi Telefonicznej dzwoniąc na numer 022 560 16 00. W ten sposób płatnik otrzyma numer, czego należy bezwzględnie dopilnować ponieważ nieznajomość numeru składkowego nie pozwoli na opłacenie składek w 2018 r.

