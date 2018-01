Zasiłek dla bezrobotnych stanowi formę wsparcia dla osób, które utraciły pracę. Podstawowym warunkiem jego otrzymania jest pozostawanie w stosunku pracy przez co najmniej rok w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestracje w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), oraz pobieranie za tą pracę co najmniej minimalnego wynagrodzenia, a więc w 2017 – 2000 zł brutto, 2018 r. – 2100 zł brutto. Od wynagrodzenia musiały być także odprowadzane odpowiednie składki.

Rejestracja w PUP wiąże się często z otrzymywaniem propozycji szkoleń, pracy itd. Odrzucenie takiej propozycji skutkuje utratą statusu bezrobotnego na 120 dni, a więc utratą prawa do zasiłku. Zasiłek może więc otrzymywać bezrobotny, dla którego nie ma odpowiednich propozycji.

Wsparcie dla bezrobotnych w postaci zasiłku przysługuje także m.in. gdy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku bezrobotny:

świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, pod warunkiem, że podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie – nie może to być jednak ,,mały ZUS’’.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2018 r.?

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na okres od 6 do 12 miesięcy w 3 różnych wariantach zależnych od stażu pracy bezrobotnego. Świadczenie to jest waloryzowane w czerwcu każdego roku. W okresie od 1 czerwca 2017 r. do dnia 31 maja 2018 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosić będzie miesięcznie:

podstawowy (od 5 do 20 lat stażu pracy) –w ciągu pierwszych 3 miesięcy 831,10 zł brutto, później 652,60 zł brutto; obniżony - 80 % (do 5 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy 664,90 zł, później 522,10 zł; podwyższony - 120 % (co najmniej 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy 997,40 zł; później 783,20 zł.

Bezrobotny może ubiegać się o zasiłek za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w PUP.

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

Bezrobotny nie ma prawa do zasiłku nie tylko gdy nie spełnia wskazanych wyżej wymagań ale także m.in. gdy:

odmówił propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu itd. z urzędu pracy;

w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron (wyjątek stanowi likwidacja firmy lub stanowiska pracy lub rezygnacja z pracy z winy pracodawcy, który naruszył przepisy Kodeksu pracy);

otrzymał ,,dyscyplinarkę’’;

otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Wszystkie przesłanki, które warunkują nieprzyznanie bezrobotnemu zasiłku dla bezrobotnych są szczegółowo określone w art. 75 ustawy o promocji o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

